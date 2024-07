La maldición que busca romper Colombia ante Panamá en cuartos de final de Copa América

Al revisar la estadística, respecto a las veces que Colombia ha alcanzado las semifinales de la Copa América, el panorama no es muy alentador, motivo por el cual deberá romper dicha maldición ante Panamá para seguir soñando con el título de este torneo, que tan solo ha obtenido en una ocasión; más exactamente en 2001, de la mano del técnico Francisco Maturana.

Colombia vs. Panamá: inteligencia artificial dice quién ganará y cuál será el marcador final

Contexto: Colombia vs. Panamá: inteligencia artificial dice quién ganará y cuál será el marcador final

No obstante, Colombia tendrá una baja sensible ante Panamá. En el mediocampo no podrá contar con Jefferson Lerma, dado a que recibió su segunda tarjeta amarilla ante Brasil.