La millonada que cuesta una noche en el hotel más lujoso de Qatar

Demasiado escasos o demasiado caros, los alojamientos durante el Mundial 2022 en Qatar han preocupado mucho a los aficionados. A su llegada, la sensación ha sido de “sorpresa agradable” para algunos y de “decepción” para otros.

Cabe destacar y recordar que Qatar es una de las naciones más ricas de los países árabes y por ende lograr encontrar un lugar económico dónde hospedarse durante esta fiesta del fútbol es algo casi imposible. Sin embargo, en el país anfitrión del Mundial hay una gran variedad de sitios costosos.

Por su parte y de acuerdo con la página oficial, la Agencia de Alojamiento de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, Fifa, uno de los hoteles 5 estrellas de Doha, el DoubleTree by Hilton Doha Old Town, ubicado en un lugar estratégico de la ciudad y a poca distancia de los centros de entretenimiento y comerciales de la zona de Corniche, es uno de los sitios de alojamiento más costosos donde una habitación puede costar entre 315 y 938 dólares por noche.

Pero este no es el más costoso, según la misma información de la Fifa, el W Doha Hotel & Residences es el más caro de la ciudad de Doha, el cual está ubicado en una costa occidental de la capital de Qatar. Como es de esperarse, es un hotel que cuenta con todas las comodidades y todos los beneficios para que el usuario pase un tiempo ameno en su hospedaje.

En ese mismo sentido, la habitación más económica en este lujoso hotel está sobre los 5.133 dólares por noche. Ahora bien, las habitaciones más caras en este tienen un valor de USD 7.234, lo que en pesos colombianos equivale a unos 34,9 millones de pesos, por una sola noche.

Se volvió viral al revelar lo ‘poco’ que gastó para llegar al mundial de Qatar 2022

El Mundial de Fútbol es el evento más importante del planerta y logra convocar a miles de personas alrededor de esta fiesta deportiva. La inversión para quienes asisten al Mundial que se celebra en Qatar representa un gasto alto y significativo.

No obstante, este lunes 28 de noviembre se conoció la historia de un aficionado ecuatoriano que se encuentra disfrutando del Mundial y que en comparación a lo costoso que resulta asistir a Qatar 2022, este hincha reveló que viajó a muy bajo precio.

En este mismo sentido, el ecuatoriano identificado como José Martín señaló que aunque no es barato, es algo que no es inalcanzable y explicó cómo hizo para no gastar más de 3 mil dólares para poder estar en disfrutando de la primer ronda en el Mundial de Qatar 2022.

“Económico no es, pero tampoco es algo inalcanzable. La clave es no pagar esos tours que vendían en más de 10 mil dólares″, dijo Martín al canal El Trece de Argentina.

Dicho esto, explicó que lo primero que hizo fue comprar las entradas para los partidos, ya que como Qatar es un país pequeño era un prerrequisito para poder aspirar a acceder a hoteles u hospedajes. Dicho esto, el ciudadano ecuatoriano agregó que se enfocó en conseguir entradas para los encuentros de su selección frente a Países Bajos y Senegal, puesto que al ser Qatar local sería muy complicado conseguir los boletos.

Ante esto, el aficionado dijo que destinó en entradas para los dos partidos no más de 250 dólares, por lo que aseveró que no le pareció muy costoso, teniendo en cuenta también que la economía ecuatoriana utiliza el dólar como moneda local.

Por otra parte, algo que para él pareció increíble fue el precio de su hospedaje, ya que logró conseguir una suite por 80 dólares la noche, por lo que en total pagó 400 dólares por 5 noches. Sin embargo, conseguir esto no fue nada sencillo y fue una tarea que le llevó bastante tiempo.

Ahora bien, José Martín aseguró que luego se dedicó a buscar los vuelos, una labor que haciéndola detallada y juiciosamente puede generar bastante ahorro a la hora de viajar.

En esto, según explicó, gastó un total de 1.626 dólares; con una primera inversión de Quito - Madrid de 946 dólares y otro trayecto a Doha por un valor de 680 dólares.