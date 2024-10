Lorenzo ‘patearía el tablero’: filtran crucial decisión para enfrentar a Uruguay y Ecuador

Tras el triunfo de local, Lorenzo se mostró muy contento. “Estaba planificado de esa manera en cuanto a que tenemos un grupo muy parejo de jugadores en calidad y cantidad, lo cual nos da la posibilidad de ejercer ese tipo de variantes que no resienten el rendimiento, en Bolivia se hizo un buen partido, no se dio, pero hoy los que jugaron le dieron una energía al equipo que se vio. Da gusto trabajar con este grupo de jugadores que en calidad y cantidad está muy bien ”, dijo en rueda de prensa.

“Por el resultado de pronto ha sido completo en todo sentido, en lo defensivo y ofensivo, cuatro goles que no es poco en una Eliminatoria, creo que hemos tenido partidos que no se han definido de esa manera, pero el equipo ha tenido un muy buen funcionamiento. No hemos creado tantas situaciones como hoy, pero hay varios partidos que me gustan del proceso”, agregó, en palabras recogidas por As Colombia.