“Los perjudicó”: Histórico club del FPC jugaría bajo protesta por designación arbitral; estalla polémica

No se detienen las polémicas por el arbitraje en la Liga BetPlay 2024-ll. Esta vez, una versión apunta a que el Once Caldas de Manizales tomaría la decisión de jugar bajo protesta su próximo partido por la designación arbitral de la Dimayor al mismo.

La información fue entregada por el periodista César Augusto Londoño en su cuenta de X, en horas de la tarde de este jueves 7 de noviembre: “Once Caldas jugará bajo protesta el partido ante Santa Fe, porque pitará Luis Delgado , que lo perjudicó en el partido ante Bucaramanga en el primer semestre. Es la información suministrada por Once Caldas”.

Once Caldas jugará bajo protesta el partido ante Santa fe, porque pitará Luis Delgado, que lo perjudicó en el partido ante Bucaramanga en el primer semestre. Es la información suministrada por @oncecaldas

El encuentro entre Santa Fe y Once Caldas se llevará a cabo el próximo viernes 8 de noviembre , a las 8:20 p. m. en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá. Será válido por la fecha 17 y enfrentará a dos equipos que buscan el liderato o, en su defecto, el punto invisible.

Santa Fe y Once Caldas se enfrentarán por cuarta vez en lo que va del 2024. El saldo es de dos victorias para los 'cardenales' y un empate. | Foto: Colprensa.

¿Qué pasó en el Bucaramanga vs. Once Caldas del primer semestre?

El 10 de febrero del 2024 , por la fecha 5 de la Liga BetPlay, Bucaramanga recibió al Once Caldas en el estadio Américo Montanini de La Ciudad Bonita. Se trataba de un partido donde los dos equipos buscaban sumar de a tres para empezar a encaminar su clasificación a cuadrangulares, cosa que ambos, finalmente, conseguirían.

En efecto, y tal como contó Londoño, Luis Delgado fue el árbitro central de aquel partido. El Once se adelantó en el marcador, al minuto 73, con gol de Dayro Moreno. Así, cuando parecía que el elenco blanco mantendría la ventaja, llegó la polémica.

Se jugaba el minuto 85 cuando Jhon Emerson Córdoba, por aquel entonces delantero del Bucaramanga, corrió un balón al espacio por parte de un compañero. Entre él y el esférico, ya dentro del área, se interponían el defensa José Luis Cardona y el portero James Aguirre , ambos del Once Caldas.

En la cámara se aprecia cómo Cardona y Aguirre se chocaron entre sí, por lo que el balón quedó a merced de Córdoba y este no falló el tiro, decretando el 1-1 definitivo. Sin embargo, las quejas del Once Caldas no se hicieron esperar, pues todo el plantel blanco le reclamó al árbitro Delgado que la colisión entre su defensor y su portero fue producto de un empujón del delantero leopardo.