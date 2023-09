Lucas González dejó atrás los rodeos y respondió si es hincha de Atlético Nacional

Lucas González al fin le encontró la forma al América de Cali y vive su mejor momento desde que llegó al cuadro escarlata. Después de haber sido sentenciado por la junta directiva, el técnico bogotano no ha vuelto a perder y tiene a los escarlatas en el segundo lugar de la tabla de posiciones muy cerca de asumir la punta.

Gracias a los recientes resultados, Lucas ha recibido el apoyo de la hinchada, que ahora no se cambia por nadie y sueña con el título a final de año para volver a empatar en estrellas a Millonarios y acercar la distancia con Atlético Nacional.

“Las críticas las esperamos siempre, son parte de nuestra profesión. Lo que considero que llegó muy rápido fue el ambiente de hostilidad, enfrentar partidos con ese ambiente contra el equipo y a mí como entrenador eso pasa porque estamos expuestos a los resultados, pero que pase en la fecha 5 no es normal”, recordó en entrevista con el Diario As desde la sede de Cascajal.

Lucas recuerda todo lo que le dijeron los hinchas después de ser eliminado en Copa Betplay a manos de Nacional. “Sin duda que la eliminación con Nacional acelera 10 partidos. Nosotros en la fecha 5 teníamos 5 puntos y parecía que fuera la fecha 15 con los mismos 5 puntos (...) Desafortunadamente sale gente a poner comentarios cuando ya uno estaba en Águilas, asociándome como si hubiese sido hincha de Nacional, que no es así” , aclaró.

González no tuvo pena de decir el equipo del que era hincha en su infancia. “Recuerdo que cuando era niño lo sufría con la Selección, crecí en Cartagena y también lo sufrí con Real Cartagena y uno tiene ese sentimiento de que su equipo gane. No puedo decir que soy hincha del Real Cartagena, pero fui hincha, crecí siendo del Real porque me crié gran parte de mi niñez en Cartagena”, comentó.