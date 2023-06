“Nunca dije que amo a Nacional”: Lucas González confronta la crítica y niega sus polémicas declaraciones

Lucas González ha sido objeto de duras críticas esta semana por cuenta de unas declaraciones que, según él, salieron mal redactadas a la luz pública. Este jueves, el entrenador de Águilas Doradas salió al paso y negó que hubiera expresado que ‘amaba’ a Atlético Nacional, más allá de los meses que vivió como entrenador de las divisiones menores.

Todo comienza horas después de dispararse un rumor en redes sociales, donde aseguraban que Águilas pondría un equipo Sub-20 para la última fecha del campeonato frente a Alianza Petrolera. A través de Twitter, el técnico lo desmintió, pero dicha versión siguió tomando fuerza y llegó a los oídos de varios periodistas en el país.

Varios periodistas le consultaron directamente, entre ellos Mauricio González de Gente, Pasión y Fútbol, quien minutos más tarde reveló también en Twitter lo que le había dicho el entrenador. “Donde esté siempre haré todo lo posible por ganar. Además, amo al Atlético Nacional y me encantaría que clasificaran, ya que nosotros no pudimos”, fueron las declaraciones difundidas por el comunicador.

Inmediatamente, Lucas fue objeto de críticas por parte de hinchas de Alianza y otros clubes del fútbol colombiano, que lo llegaron a tachar de ‘vendido’ y ‘corrupto’, asegurando que haría todo lo posible para que Nacional pudiera avanzar a la final este fin de semana.

Lucas González, director técnico de Águilas Doradas. - Foto: DIMAYOR

Aclaró toda la polémica

A raíz de esas críticas que llegaron a cuestionar su honestidad como entrenador, González aprovechó los medios oficiales de Águilas Doradas para aclarar los dos puntos esenciales de la polémica que ‘calentó' la última jornada de la Liga BetPlay 2023-I.

“Apareció una publicación que era imagino que jocosa porque decía que yo, como entrenador, había dicho que jugaríamos el último partido con la Sub-20 porque los jugadores profesionales ya estaban en vacaciones. Muchos medios de comunicación replicaron estas primeras declaraciones”, explicó.

En ese momento empezó a ser contactado por personas “que ni siquiera conozco preguntando si eso era verdad”. González les respondió a los periodistas vía WhatsApp y surgió la siguiente controversia, tras, “supuestamente”, decir que amaba a Atlético Nacional y esperaba que clasificaran.

“Amo el fútbol, amo mi profesión, amo mi país, amo la Selección Colombia, amo a mi mujer, amo a mis hijas... La respuesta que yo doy es, ‘como entrenador de fútbol, nunca me prestaría para manipular posiblemente un resultado poniendo un equipo más débil’. La responsabilidad mía es intentar ganar todos los partidos”, declaró.

González considera que el periodista al que le respondió “textualiza mi respuesta diciendo que yo amo un club en particular y yo jamás he dicho eso. Tengo respeto profundo por los clubes en los que he trabajado en España y por Atlético Nacional, pero de ahí a que yo diga que amo a un club o amo a otro, hay una distancia bien larga”.

Por último, el técnico bogotano garantizó que saldrán a buscar la victoria frente a Alianza para cerrar con buenas sensaciones los cuadrangulares. “Al parecer cuando tienes contacto con algunos periodistas. Esperemos que cuando alguien cite palabras textuales se aseguren de decir las palabras textuales y que esta información no se manipule porque genera conflictos innecesarios”.

Lucas González dialogando con Paulo Autuori antes de un partido entre Nacional y Águilas. - Foto: DIMAYOR

El periodista antioqueño respondió al requerimiento de Lucas González y rectificó por la misma red social en la que había difundido sus palabras incialmente. “Me pide Lucas González, DT de Águilas Doradas, rectificar un literal de lo publicado hace un par de días. Dijo: Yo quiero mucho al Atlético Nacional, tengo jugadores allá que yo amo”, indicó Mauricio González en su cuenta personal.

Cabe recordar que Nacional está empatado con Alianza Petrolera en la parte alta del grupo A y necesita que Águilas Doradas le gane en Rionegro, al tiempo que los verdolagas deben vencer al Deportivo Pasto para ponerse primeros del cuadrangular en la fecha final a disputarse este sábado desde las 5:15 de la tarde.