Luis Rubiales atacó duramente a Jenni Hermoso por versión sobre un beso forzado: “Ella sabe la verdad”

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol volvió a referirse de manera pública al tema y no dudó en atacar duramente a la jugadora de la Selección de España y las declaraciones que ha sostenido hasta la fecha. En diálogo como el medio OK Diario , Rubiales volvió a sostener que todo lo que se ha dicho en su contra es mentira.

“Soy una persona que sale a la calle, que hago mis compras, que tomo refrescos con amigos y la gente se me acerca y especialmente las mujeres me dicen: ‘Esta señora no nos representa, nos parece una injusticia lo que te han hecho y un largo etcétera’. No he tenido ni una opinión al contrario o al menos no se han acercado a decírmelo. Percibo que la inmensa mayoría de la gente ve el caso como una teatralización mayúscula por otros intereses”, expresó.