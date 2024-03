Luis Rubiales se expone a fuerte condena por el beso a Jenni Hermoso: Fiscalía pide más de dos años de cárcel

La tranquilidad de Rubiales

“Estoy fuerte y tranquilo conmigo mismo. Creo que todo lo que se montó fue mucho más de lo que debió montarse, y con intereses. En mi vida privada, con las personas que quiero, mi familia y mi gente, estoy bien y no he tenido un día malo. Creo que un hombre puede equivocarse, como me ocurrió. Me equivoqué y pedí perdón, pero otra cosa es que quieran hacer parecer otra cosa como están haciéndolo. Ha sido muy desproporcionado”, dijo al medio de comunicación en mención.