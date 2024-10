“Me arrepentí de dársela”: jugador destapa cómo Pékerman le quitó la ‘10′ para ponérsela a James Rodríguez

“Él tiene la combinación de no solo ser el mejor jugador, sino también que si tu le ves la carrera pasó casi que por los mejores equipos del mundo”, dijo en entrevista con Yeison Jiménez en el podcast C amino al éxito .

Macnelly le cedió la ‘10′ a James Rodríguez

“ Resulta que como yo venía de dos procesos anteriores a cuando él aparece en la Selección, a él Pékerman lo quería mucho, lo mimaba mucho. Cuando llego por primera vez a la Selección en la ‘era Pékerman’, me llama a la habitación y yo no lo conocía, ni a ninguno de ellos”, contó.

El exjugador de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla confesó que tiempo después se arrepintió de ceder el dorsal. “En su momento no lo tomé mal, pero con el paso de los años me arrepentí. Pero no por nada malo, sino que siento que al ceder eso abrí la puerta me dijera que no iba al Mundial”, apuntó.