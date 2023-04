Macnelly Torres cerró el debate y dijo cuál es el verdadero clásico de Atlético Nacional: ¿Millonarios o América?

Si se trata de hablar de Atlético Nacional, no cabe duda que Macnelly Torres es una voz autorizada. Ser campeón cuatro veces de la Liga Betplay, además de la Copa Libertadores de 2016 y la Recopa de 2017, le permiten al exfutbolista barranquillero ser considerado ídolo de la afición verdolaga, que siempre está atenta a sus declaraciones.

Esta vez, ‘Mac’ decidió zanjar un debate eterno protagonizado por las tres hinchadas más grandes del país. Está claro que Nacional es el equipo más importante del país y, por lo tanto, es uno de los dueños del llamado ‘clásico de Colombia’, sin embargo, nunca se ha definido si el rival de ese partido es Millonarios o América de Cali.

Macnelly Torres fue parte importante para el título de la Copa Libertadores 2016 - Foto: Getty Images/Marcos Ruiz/LatinContent

Desde su experiencia, el barranquillero expuso los argumentos para considerar al cuadro embajador el máximo rival del verde paisa. “El clásico clásico de Atlético Nacional es Millonarios, pero este también es un clásico. Yo creo que es de la misma envergadura Nacional-América y Nacional-Millonarios”, dijo en el Vbar.

La polémica se armó porque este domingo 16 de abril, Nacional estará recibiendo en el Atanasio Girardot al América en un duelo directo por la parte alta del campeonato, en la que también se encuentra Millonarios. “Creo que el hincha de Nacional siente más el partido contra Millonarios”, insistió.

“A América le quiere ganar y creo que América le ganó una final y hay una rivalidad importante, pero yo creo que cuando el clásico es Nacional-Millonarios, el hincha de Nacional se siente más, se siente más ese ambiente de querer ganar el partido”, sentenció.

Macnelly Torres disputando un clásico contra Millonarios en Bogotá - Foto: LatinContent via Getty Images

Mayer Candelo, ídolo de Millonarios, también se encontraba en la charla y dio su opinión al respecto. “Son los tres más históricos, por eso es la rivalidad con ellos. Es el orgullo de sus hinchas y de su club. Por la historia que tienen los tres, estaban pegaditos, pero Nacional cogió mucha ventaja. Pero tienen mucha fuerza los tres y las hinchadas son muy grandes”, dijo.

Luego se la jugó basado en su experiencia como referente del cuadro azul de la capital. “Para que me quisieran más, fue cuando le hice goles a Nacional, el hincha de Millos me empezó a querer. Pa’ que me quisieran de verdad los hinchas de Millos, fue cuando le hice goles a Nacional”, sentenció.

Nacional y Millonarios se enfrentaron en el Atanasio Girardot el pasado 11 de marzo - Foto: Foto: Win Sports.

Macnelly, en polémica con periodista

Más allá de elegir a Millonarios como el verdadero clásico de Atlético Nacional, Macnelly Torres ha sido un admirador del juego de América este año e incluso entró en discusión con el periodista Campo Elías Terán, comentarista de Win Sports, al que le cantó la tabla a través de redes sociales el pasado martes.

“Escucho a Campo Elías Teherán en los comentarios del partido América vs. Águilas y siento que ayer estaba feliz con el partido de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, donde patearon al arco por primera vez casi a los 40 minutos del primer tiempo”, escribió el exfutbolista en su cuenta de Twitter.

Macnelly Torres, exjugador de Atlético Nacional - Foto: Getty Images

Instantes después, Terán le respondió: “Creo que debes escuchar mejor, porque quien está hablando de las bondades del juego ofensivo soy yo. A mí me gusta es que los equipos ataquen. Abrazo”.

Luego de un par de trinos más, el periodista realizó una réplica que para nada le gustó al hincha de Atlético Nacional, quien lo señaló de egocéntrico y le dio a entender que él tenía mayor potestad para comentar los partidos debido a su pasado como futbolista.

“Me parece egocéntrico de tu parte decir que con la experiencia en la radio voy a aprender a escuchar. Cómo les duele cuando les sacan la famosa frase: ‘Es que yo jugué y tú, no’”, escribió el exvolante de la Selección Colombia.

Campo Elías, una vez más, respondió: “A mí me parece irrespetuoso y arrogante de tu parte decir que estaba alegre o no con un partido. Tú analizarás el fútbol así. Y lo respeto. Yo no (...). Bájale al ego”.