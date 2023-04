Macnelly Torres terminó de pelea con periodista por defender partido del América de Cali: “Cómo les duele... egocéntrico”

Cada vez es más usual la indignación de futbolistas, directores técnicos y exjugadores con algunos periodistas deportivos. Solo la última semana, el guardameta de Unión Magdalena discutió con un reportero en rueda de prensa, el DT de Atlético Nacional cuestionó el comentario de un comunicador y Macnelly Torres dedicó unas palabras en Twitter a un comentarista.

El caso de Macnelly Torres fue el más reciente de todos. El exjugador cuestionó la manera en que Campo Elías Teherán, de Win Sports, estaba comentando el partido América de Cali vs. Águilas Doradas, la noche del 11 de abril, hecho que no le gustó nada al periodista.

“Escucho a Campo Elías Teherán en los comentarios del partido América vs. Águilas y siento que ayer estaba feliz con el partido de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, donde patearon al arco por primera vez casi a los 40 minutos del primer tiempo”, escribió Macnelly Torres.

Macnelly Torres celebrando su gol ante Venezuela en juego válido por las eliminatorias a Rusia 2018. - Foto: LatinContent via Getty Images

Instantes después, Teherán, le respondió: “Creo que debes escuchar mejor, porque quien está hablando de las bondades del juego ofensivo soy yo. A mí me gusta es que los equipos ataquen. Abrazo”.

Luego de un par de trinos más, Teherán realizó una réplica que para nada le gustó al hincha de Atlético Nacional, quien lo señaló de egocéntrico y le dio a entender que él tenía mayor potestad para comentar los partidos debido a su pasado como futbolista.

“Me parece egocéntrico de tu parte decir que con la experiencia en la radio voy a aprender a escuchar. Cómo les duele cuando les sacan la famosa frase: ‘Es que yo jugué y tú, no’”, escribió el exjugador.

A mi me parece irrespetuoso y arrogante de tu parte decir que estaba alegre o no con un partido.



Tú analizarás el fútbol así. Y lo respeto



Yo no. Y si escucharas lo que se dice entenderías lo que se dijo de águilas durante todo el partido.



Bájale al ego — Campo Elias Teran Jr (@campoeliasjr) April 12, 2023

Campo Elías, una vez más, respondió: “A mí me parece irrespetuoso y arrogante de tu parte decir que estaba alegre o no con un partido. Tú analizarás el fútbol así. Y lo respeto. Yo no (...). Bájale al ego”.

Caso Ramiro Sánchez, de Unión Magdalena

En conferencia de prensa, luego del compromiso ante Once Caldas por Liga BetPlay el pasado fin de semana, un periodista le preguntó Ramiro Sánchez, guardameta del ciclón bananero, qué opinaba de la cantidad de tiempo que quemó durante el partido, a lo que respondió con una contrapregunta: ¿sabía el periodista cuántas veces lo han amonestado en toda su carrera por esta práctica?

La contrapregunta no cayó muy bien al siguiente periodista en tomar la palabra, quien le cantó la tabla a Ramiro Sánchez y lo señaló por la quema de tiempo durante el compromiso, práctica cada vez más usual en el balompié cafetero.

“Las preguntas acá las hacemos nosotros, ustedes no vienen a preguntarles a los periodistas. Porque lo que se ve en la cancha es demasiado feo, horroroso para el espectáculo. Independientemente de que el árbitro sea el que maneje el cronómetro”, expuso.

Ramiro Sánchez, arquero de Unión Magdalena. - Foto: Captura de pantalla: YouTube Dimayor

Ante la incómoda situación, Ramiro Sánchez cedió en busca de calmar los ánimos ya caldeados, afirmando que él, como manizaleño, es muy educado.

“¿Pero por qué responde con rabia? Espere, yo no le estoy respondiendo de mala manera... Nosotros, los de Manizales, somos todos muy educados, y la educación tiene que partir de allá y de acá”.

Paulo Autuori, una situación similar con Nacional

En conferencia de prensa, una vez finalizó el partido Nacional vs. Junior, el pasado 10 de abril, un periodista le preguntó al Pablo Autuori por su reacción calmada pese a la derrota en el Estadio Atanasio Girardot, pero el DT lo tomó a mal: “No estoy acá para tomar medidas para ser simpático y popular. Soy un líder y no voy a perder mi tranquilidad porque no la he perdido en 48 años trabajando en fútbol”, contestó.

Autuori pidió más análisis para hacer las preguntas en rueda de prensa. - Foto: DIMAYOR

Luego de señalar al periodista de querer quedar bien con el hincha, reafirmó que no se siente preocupado por la situación de Atlético Nacional. “No voy a perder la tranquilidad por el resultado de un partido. Ustedes acá hacen lo que la gente quiere escuchar. La prensa tiene una responsabilidad enorme porque interviene en el proceso del fútbol y lo trasciende”, lanzó.