Ramiro Sánchez, arquero de Unión Magdalena, protagoniza ‘agarrón’ con un periodista en vivo: “¿Por qué responde con rabia?”

El guardameta fue cuestionado por quemar tiempo en el partido ante Once Caldas.

En el fútbol colombiano no solo genera noticia lo que ocurre dentro de la cancha, sino las reacciones fuera de ella. Para muestra, un botón: hoy está dando de qué hablar el arquero de Unión Magdalena, Ramiro Sánchez, por un encontrón con un periodista.

En conferencia de prensa, luego del compromiso ante Once Caldas por Liga BetPlay, un periodista le preguntó al guardameta del ciclón bananero qué opinaba de la cantidad de tiempo que quemó durante el partido, a lo que respondió con una contrapregunta: ¿sabía el periodista cuántas veces lo han amonestado en toda su carrera por esta práctica?

La contrapregunta no cayó muy bien al siguiente periodista en tomar la palabra, quien le cantó la tabla a Ramiro Sánchez y lo señaló por la quema de tiempo durante el compromiso, práctica cada vez más usual en el balompié cafetero.

“Las preguntas acá las hacemos nosotros, ustedes no vienen a preguntarles a los periodistas. Porque lo que se ve en la cancha es demasiado feo, horroroso para el espectáculo. Independientemente de que el árbitro sea el que maneje el cronómetro”, expuso.

Unión Magdalena llegó a 12 puntos en la Liga BetPlay. - Foto: Dimayor

El guardameta, implacable, volvió a contestar: ¿preguntó o respondió a lo que yo respondí?, hecho que llevó al reportero a dejarle un mensaje contundente: “Tómelo como quiera, porque usted es el que vino a preguntarnos a nosotros”.

Ante la incómoda situación, Ramiro Sánchez cedió en busca de calmar los ánimos ya caldeados, afirmando que él, como manizaleño, es muy educado.

Ramiro Sánchez busca atajar un penal en la Liga BetPlay I-2023. - Foto: Dimayor

“¿Pero por qué responde con rabia? Espere, yo no le estoy respondiendo de mala manera... Nosotros, los de Manizales somos todos muy educados, y la educación tiene que partir de allá y de acá. Yo le respondí con mucha educación, no se enoje. Para pelear se necesitan dos y yo no voy a pelear con usted. Mucho menos con la gente de Manizales, que es mi tierra”, expuso.

Como no hubo réplica del periodista, Ramiro Sánchez continuó con la palabra y afirmó que si cometió un error al quemar tiempo, hará lo posible para enmendarlo.

“Nosotros vinimos y jugamos. Si quemé tiempo, vamos a tratar de mejorar esa situación, pero no te enojes porque somos compañeros”, concluyó el guardameta, recordado por su militancia en Millonarios tiempo atrás (ver el video de la conferencia de prensa, a partir del minuto 2:06).

¿Qué pasa con Unión Magdalena en las ruedas de prensa?

No es la primera vez que un jugador de Unión Magdalena enciende la polémica luego de un partido de fútbol. El pasado 26 de marzo, tras la jornada de clásicos, cuando el equipo empató en su estadio con Junior de Barranquilla, Ricardo ‘El Caballo’ Márquez expresó una opinión que acaparó la atención en la prensa.

Márquez argumentó que el equipo de Barranquilla no es un equipo grande, aunque cuente con figuras como Carlos Bacca, mundialista con la Selección Colombia.

Caballo Márquez afirma que Junior de Barranquilla no es un equipo grande. - Foto: Captura de pantalla Win Sports - Dimayor

“Tuvieron dos, las dos entraron. Es un equipo de los nombrados a ser grandes, cuando yo lo tengo al frente, es un equipo igual al mío, pero sobre lo que ya tienen, ahora es nombrado a ser grande. Para mí todavía no, porque tuve un equipo al frente y hoy no se vio eso”, expuso.

“Siempre se ha dicho que el Unión Magdalena no convence. Yo creo y estoy totalmente seguro de que el equipo siempre está ahí. Junior en el primer tiempo no tuvo el balón tanto como nosotros. Nosotros tuvimos las mejores opciones en el primer tiempo. Ellos en el segundo tiempo tuvieron dos, dos fueron, el penal y la jugada de Vladimir, que fue un error de nosotros. No tuvieron más”, dijo en un comienzo el Caballo Márquez.