Se acabó la espera. Juan Carlos Osorio fue presentado como nuevo entrenador del Zamalek de Egipto

La espera finalizó y por medio de redes sociales, Zamalek Sporting Club de Egipto oficializó la llegada de Juan Carlos Osorio como su nuevo entrenador, quien volverá a vivir una etapa en el fútbol internacional.

Todas las cuentas del cuadro egipcio se vieron tomadas por las primeras imágenes del entrenador risaraldense. Luego de un año sin dirigir y ser puesto en más de un rumor, Osorio asumirá el reto de estar al mando del cuadro africano, el cual se ubica cuarto en la Liga Premier de Egipto con 39 puntos, estando a 11 del primero. El último partido del club fue un día de la oficialización del colombiano, logrando la victoria de visita contra Haras El-Hodood.

El entrenador reemplazará al portugués Jesualdo Ferreira, técnico que estuvo un año al mando hasta marzo. La última experiencia de Osorio fue justamente en marzo de 2022, cuando no continuó en el América de Cali.

Por medio de Twitter, Zamalek presentó al estratega a través de un video en el que lo recibieron en la sede de la institución, acompañado del mensaje ‘Colombian Juan Carlos Osorio here in Mit Okba’. Esta será su quinta prueba a nivel internacional, tras haber dirigido en el pasado a clubes y selecciones.

Juan Carlos Osorio, técnico colombiano - Foto: Getty Images

A diferencia de otros entrenadores, el risaraldense no fue futbolista, sino que se fue derecho por la dirección técnica. Durante cinco años fue preparador y asistente técnico del Manchester City a inicios de los 2000 bajo las ordenes de Kevin Keegan. Estando allí, Osorio continuó aprendiendo sobre fútbol, por lo cual se acreditó como Director Técnico Tipo Pro de la UEFA, el mayor cargo para dirigir. Además, cursó y aprobó estudios de Dirección Técnica de la Real Asociación Holandesa de Fútbol.

Volviendo a su país, en 2006 afrontó el primer reto como entrenador a tiempo completo. Para el segundo torneo de ese año, fue nombrado para hacerse cargo de Millonarios de Bogotá. Estuvo dirigiendo en dos campeonatos, ubicando al cuadro ‘Embajador’ de quinto y cuarto puesto correspondiente, además de clasificar a la Copa Sudamericana 2007. En julio de ese año volvió a dar el salto al extranjero, siendo contratado por el Chicago Fire de Estados Unidos.

Sin embargo, esa etapa no duraría mucho y un año después fue oficializado como la cabeza del banquillo del New York Red Bulls. Su experiencia en suelo norteamericano culminó a finales de 2009, cuando retornó a Colombia para dirigir al Once Caldas.

Al mando del club ‘Blanco Blanco’ logró su primer título en el Torneo Clausura de 2010. Un año después, tuvo una buena participación en la Copa Libertadores y volvió a la final de la liga colombiana, pero esta vez perdiéndola ante Junior de Barranquilla. Para el primer semestre de la temporada en México durante 2012, Osorio volvió a irse al extranjero para hacerse cargo del Puebla.

Los títulos logrados por Juan Carlos Osorio en su primera etapa con Atlético Nacional. Marzo 3 de 2013 - Foto: Oscar Garces de Camara Lucida

Esa experiencia tampoco fue duradera y a mediados de mayo retornó a Colombia, cuando dirigió al club en el que más se destacó. Desde ese año hasta 2015 fue el entrenador de Atlético Nacional, logrando en ese periodo seis títulos y siendo subcampeón de la Copa Sudamericana 2014. Aquella etapa ha sido la más exitosa del risaraldense. Dado su éxito, quiso tomar nuevamente el desafío afuera y arribó al São Paulo, cuadro con el que duró menos de un año.

Con la búsqueda de clasificar al Mundial de 2018, la Selección de México se interesó en Osorio y lo contrató en octubre de 2015. Durante los años que estuvo al mando, fue rechazado por la prensa y criticado sin cesar. Si bien tuvo buenos resultados, como vencer a Alemania; quedó en la retina la goleada que recibió en la Copa América Centenario contra Chile, recibiendo siete goles. También recuerdan la derrota contra Jamaica en la Copa Oro o la eliminación en la Copa Confederaciones 2017.

Juan Carlos Osorio al mando del América de Cali. - Foto: América de Cali.

Culminado el certamen internacional, el entrenador fue presentado con la Selección de Paraguay, bajo el propósito de clasificar al Mundial. Sin embargo, solo dirigió un compromiso y por motivos familiares, dio un paso al costado. Al año siguiente, volvió a donde fue grande, Atlético Nacional.

No obstante, la segunda etapa no fue la mejor y se marchó en 2020. Tan solo un año posterior, el América de Cali confió en su trabajo y lo nombró entrenador. Durante dos años, dirigió 49 partidos y no consiguió ningún título. Zamalek será un nuevo desafió para él, ¿Cómo será su rendimiento?