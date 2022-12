Messi vuelve a sonar en Barcelona y el presidente saca a la luz la verdad sobre su regreso

No cabe duda que los hinchas argentinos no fueron los únicos que apoyaron a la albiceleste el pasado domingo en la final del Mundial de Qatar 2022. Miles de fanáticos de Messi al rededor del mundo, entre ellos los seguidores del Barcelona, también se volcaron en apoyo para el ‘10′, que se despidió de los mundiales ganando el último partido y consiguiendo ese título que le faltaba para ser considerado el mejor de la historia.

Las cuentas oficiales del conjunto azulgrana celebraron la conquista del ‘10′, aun cuando hace más de un año pertenece al París Saint-Germain, equipo que aprovechó la ruptura del contrato de Messi con los culés para dar el golpe del mercado.

La ‘Pulga’ está camino a cumplir su segundo año de contrato, el último de los pactados inicialmente, por lo que surgen muchos rumores sobre la decisión que tomará al final de esta temporada. Ahora mismo se informa desde Francia que tendría un acuerdo verbal con el PSG para renovar, no obstante, los más nostálgicos sueñan con que sea la oportunidad perfecta para verlo dar un ‘último baile’ en el Barça.

Ese anhelo llegó hasta oídos de Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana, que respondió con honestidad a los que le piden intentar fichar al capitán de la albiceleste. “No quiero generar unas expectativas que en estos momentos tienen una gran dificultad”, dijo en declaraciones para los medios oficiales del club. “El tema Messi me encantaría, pero no podemos generar según qué expectativa. Leo es jugador del PSG y ha ganado la Copa del mundo, algo de lo que los culés nos alegra muchísimo, porque era un título que se le resistía y lo merecía”, agregó.

“Messi es el mejor de todos lo tiempos, se hizo jugador en can Barça y estoy convencido de que su corazón es culé. Nosotros lo tenemos como un culé de referencia, que siempre estará vinculado al Barça.... ¿Que si viene o no? Nos gustaría mucho, pero eso ya se verá”, sentenció.

🔈 @JoanLaportaFCB, sobre Messi: "Estoy convencido que su corazón es culer" pic.twitter.com/FFiNMFej2F — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 22, 2022

También piensan en Busquets

La charla, que inicialmente tenía que ver con un balance de que fue el 2022, terminó inclinándose por Messi y otro de los nombres que está en camino a abandonar la disciplina del club, Sergio Busquets, que recientemente anunció su retiro de la selección española y tendría sobre la mesa una oferta de la MLS para el remate de su carrera.

“Xavi cuenta con Sergio Busquets y es partidario de que siga. Queremos que, si puede ser, continúe. Se ha comentado si tiene ahora ofertas de la MLS para el mercado de invierno. Lo que considere Busquets, estará bien. Y el club siempre estará a su lado ayudándole”, advirtió Laporta.

Sergio Busquets asumió el rol como uno de los capitanes del Barcelona tras la salida de Lionel Messi - Foto: UEFA via Getty Images

En este sentido, reconoció que el contrato termina en junio y que el tiempo para tomar la decisión es poco. “No sé qué decidirá este invierno, o si continuará hasta final de temporada. Queremos que siga, porque así lo ha pedido Xavi. Pero lo decidirá él (Busquets) y bien decidido estará. Pero todos queremos que continúe. Sergio a veces tiene la sensación de que le ha llegado el momento, pero todos queremos que continúe”, recalcó.

Sea cual sea el destino de estos dos nombres importantes en la historia del Barcelona, Laporta confía en que, de la mano de Xavi, regresarán las alegrías. “Xavi ha superado las expectativas que teníamos con él. Conoce perfectamente el mundo del Barça, relativiza todos los problemas y siempre genera optimismo. No ve nunca nada imposible. Tiene muy clara la visión de juego, le he visto muy maduro por lo joven que es y asumiendo un cargo como el de primer entrenador del Barça. Estoy encantado con Xavi y para mí es un orgullo tenerle”, zanjó.