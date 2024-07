Miguel Ángel Borja destrozó récord de Falcao en River Plate; este domingo anotó doblete

No obstante, el delantero cordobés superó al hoy ‘9′ de Millonarios, pues anotó doblete contra Lanús, con lo cual llegó a 47 goles con la camiseta de la banda cruzada.

Nueva competencia de Miguel Borja en River no se contuvo y habló del colombiano

El paraguayo, que ahora competirá directamente con Borja en River, elogió a su nuevo compañero, destacando su buen momento y su deseo de crecer junto a “El Colibrí”. “Una de mis fortalezas es mi disposición. He estado en equipos con mucha competencia. Jugar junto a Miguel Ángel Borja o estar detrás de él no me afecta. Vengo a competir y a contribuir con mi esfuerzo”, afirmó Bareiro.