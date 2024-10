Miguel Ángel Borja quiere ser tenido en cuenta por Lorenzo: rompió mala racha en River

Tras el duelo con Chile, Lorenzo expresó su felicidad por el grupo que dirige. “Estaba planificado de esa manera en cuanto a que tenemos un grupo muy parejo de jugadores en calidad y cantidad, lo cual nos da la posibilidad de ejercer ese tipo de variantes que no resienten el rendimiento, en Bolivia se hizo un buen partido, no se dio, pero hoy los que jugaron le dieron una energía al equipo que se vio. Da gusto trabajar con este grupo de jugadores que en calidad y cantidad está muy bien ”, expresó, en palabras recogidas por As Colombia .

Sobre una competencia de Miguel Ángel Borja, Jhon Córdoba, también habló Néstor. “Todas las situaciones que tuvo, la mitad las generó él yendo al anticipo, al primer palo, generándose espacios, es un jugador que no se equivoca en la toma de decisiones. A veces la emboca y a veces no, pero estoy conforme con el trabajo que hace para el equipo. Hoy solo generó varias situaciones, nos da mucho y no me parecía justo sacarlo porque en las condiciones que jugamos en El Alto la pelota tiene otro comportamiento”, aseguró.