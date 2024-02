MinDeporte es acusado por “falta de recursos”; colombiano pide ayuda para viajar a clasificatorios de los Olímpicos

Este lunes 19 de febrero se hizo viral a través de la red social X , antes conocida mundialmente como Twitter , un video en el que un deportista colombiano solicita ayuda económica porque, supuestamente, el Ministerio del Deporte no cuenta con los recursos para gestionarle un viaje a una importante cita de cara a los Juegos Olímpicos de París.

“No quería llegar a este punto, pero es necesario. Todo lo que está aconteciendo en el Ministerio del Deportes, la falta de apoyo de los deportistas, la renuncia de la ministra . No tenemos los recursos para ir al campeonato panamericano, los recursos para el torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos ”, empezó manifestando el deportista.

Y sentenció afirmando que “hoy domingo (18 de febrero) faltando dos días para viajar a Acapulco, me dicen que no hay recursos para viajar a esta competencia tan importante . Por eso, recurro a ustedes, necesito de su ayuda económica para competir en estas dos justas deportivas. Son aproximadamente 10 millones de pesos , ya que, necesito tiquetes, hospedaje, alimentación e inscripción a la competencia. Necesito de su ayuda”.

La situación que vive este deportista colombiano no es ajena a la realidad de sus colegas, tanto de lucha libre como de otras disciplinas. En diferentes oportunidades, los deportistas nacionales han tenido que hacer verdaderas proezas para conseguir recursos y viajar a sus diversas competencias.

“El es Hernan D. Guzman Ipuz, deportista de lucha libre, ha sido bicampeón en los panamericanos y sudamericanos, hoy quiere ir de nuevo para lograr cupo a los Olímpicos, no lo podrá hacer porque este gobierno no tiene $ para los que no delinquen, como retrocedemos”, (sic) señaló una internauta al publicar el video.