Mundial Qatar 2022 | Neymar le sumó una nueva estrella al escudo de Brasil y causó controversia

En el inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022 la selección de Ecuador derrotó dos goles por cero a la escuadra anfitriona, y los tantos fueron obra del atacante Enner Valencia. Con el triunfo de los sudamericanos se rompió una marca en la historia de este certamen, dado que un equipo organizador nunca había perdido en el debut.

Asimismo, este lunes 21 de noviembre disputan sus respectivos compromisos Países Bajos vs. Senegal por el grupo A; Inglaterra vs. Irán; y Estados Unidos vs. Gales por el grupo B. La fiesta Mundial se jugará hasta el próximo domingo 18 de diciembre.

Mientras se sigue llevando a cabo la Copa del Mundo, continúa el debate por cuál selección es la máxima candidata a quedarse con el título. En esta línea, resalta que las opiniones son muy divididas, por lo que no hay una escuadra clara a quedar campeona. Los nombres más sonados son los de Argentina, Inglaterra, Francia, Alemania y Brasil.

Este último combinado, la verdeamarela, ha retumbado en las últimas horas de manera fuerte porque su máxima figura, Neymar JR., jugador del PSG, publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que le añadía una estrella más al escudo de su país, asegurando que serían los ganadores de Qatar 2022.

Cabe mencionar que Brasil es la selección que más veces ha levantando el título Mundial, con 5 en total. La última vez que los suramericanos se coronaron campeones fue en el certamen de Corea-Japón 2022, donde Ronaldo, el ‘fenómeno’, fue la figura.

Lo que hizo Neymar ha causado mucha impresión entre miles de hinchas, porque aseguran que este tipo de actos, en lugar de inflar a un equipo, le irradian mala suerte. Aunque al ‘10′ de Brasil poco le importa esto, la confianza en la escuadra dirigida por Tite está muy alta e irá por todo en el Mundial.

Universidad de Oxford predice al campeón del Mundial Qatar 2022; Argentina vs. Brasil, en semifinales

La Universidad de Oxford ha simulado cómo se desarrollará el Mundial de Qatar 2022 con una fórmula matemática, dejando claro que “estadísticamente es muy poco probable que sea acertado”.

Según este estudio, el partido soñado entre Argentina y Brasil podría darse en semifinales, pero a diferencia de la final de la Copa América, el ganador sería la canarinha.

“El modelo simuló las etapas de grupos un millón de veces y tomó los resultados más comunes. Luego, el algoritmo simuló cada juego eliminatorio 100.000 veces”, explica esta universidad en su cuenta oficial de Twitter.

La emoción empezaría desde los cuartos de final con llaves como la de España ante Brasil o Argentina contra Países Bajos, mientras que Francia eliminaría a Inglaterra y Bélgica le pondría fin al sueño mundialista de Cristiano Ronaldo al derrotar a Portugal. En esa otra semifinal, los belgas se impondrían al vigente campeón.

En este análisis del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Oxford, las cuatro selecciones suramericanas pasarían la fase grupos, pero Uruguay y Ecuador quedarían eliminados a manos de Brasil e Inglaterra, respectivamente. Como dato curioso, Irán podría dar la sorpresa en el grupo B al clasificar segundo por debajo de los ingleses, eliminando a Gales y a Estados Unidos.

“El modelo se ha creado analizando los datos de calificación del equipo de eloratings.net, centrándose en todos los partidos internacionales del primer equipo desde 2018″, explicó.

Ya en la final, para terminar con la hegemonía europea, la selección de Brasil derrotaría a Bélgica y conseguiría así su sexta Copa del Mundo, que no gana desde Japón‐Corea del Sur 2022.

Eso sí, Joshua Bull, quien lideró el estudio, explicó que “aunque esto es probable, estadísticamente es muy poco probable que sea acertado”.