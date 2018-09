Con penal atajado a Messi, Islandia celebró una hazaña: un 1-1 frente Argentina

En el resultado más sorpresivo en lo que va del Mundial de Rusia 2018, Islandia empató con Argentina por 1 a 1. El hecho que marcó el histórico empate de los nórdicos fue un penal fallado por Lionel Messi que dejó pasar la oportunidad de darle la victoria a su equipo y de seguirle el paso a Cristiano Ronaldo.

El conjunto albiceleste se fue adelante en el marcador al minuto 19 con un golazo de Sergio Agüero. El delantero del Manchester City controló la pelota dentro del área y se giró hacia su izquierda para rematar con con su potente zurda. Fue el primer gol del Kun en mundiales luego de 3 participaciones y 9 partidos disputados.

A pesar de este golpe, los islandeses no decayeron anímicamente y fueron a buscar el empate de inmediato. Solo 3 minutos después del gol argentino, una sucesión de centros y remates que el arquero Willy Caballero no logró controlar, derivaron en un rebote que Alfreð Finnbogason mandó al fondo de la red y convirtió en el empate 1 a 1.

Tras el gol, los gauchos se adueñaron del partido pero sin poder asomarse claramente al arco rival. El conjunto islandés estuvo más cerca de marcar en lo que quedó de la primera parte, con dos incursiones muy peligrosas sobre el final de esos primeros 45 minutos.

En el segundo tiempo se mantuvo la misma tónica, y el gran planteamiento del técnico Heimir Hallgrímsson evitó que Lionel Messi pudiera controlar a su equipo, como lo hace con el Barcelona. El 10 no pudo jugar cerca del área rival, se le vio limitado, apagado, y no pudo crear circuitos de juego. La Pulga no pudo demostrar porque es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos frente a un equipo que apenas debutaba en una cita mundialista.

El conjunto dirigido por Jorge Sampaoli tuvo su ocasión más clara en el minuto 63, y parecía salvado. Hordur Magnússon tuvo un contacto incidental en el área con Maximiliano Meza y el árbitro Szymon Marciniak consideró que era suficiente para decretar la falta y el penal para los argentinos.

El encargado del cobro no podía ser otro que Lionel Messi, que había fallado penales clave pero estaba llamado a definir la historia El astro disparó con poca convicción, poca colocación y poca fuerza, hecho que aprovechó el arquero Thor Halldórsson para atajar el cobro y evitar la derrota de su equipo.

El rendimiento de Messi se contrasta con el de Cristiano Ronaldo en el partido frente a España de la jornada anterior en la que el portugués marcó un triplete, incluyendo un desopilante tanto de tiro libre para el empate de su equipo. En otra intervención argentina, el portero nórdico se vio exigido pero salvó de mano izquierda. Figura indiscutible.

Messi también tuvo la oportunidad de marcar con pelota quieta en la última jugada pero el balón se estrelló contra la barrera y Lio se quedó con las ganas de arrancar con pie derecho en Rusia.

Un heroico empate para la Selección de Islandia, que solo tiene 340.000 habitantes, y que en Moscú disputó el mejor partido de su historia sacándole un punto a una de las plantillas más costosas del mundial ruso, eterno candidato a quedarse con el título.

La oportunidad para recuperarse de este flojo debut para Messi y los argentinos será el próximo jueves a la 1:00 p.m. cuando enfrente a Croacia.