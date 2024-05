Negocio entre Nacional y David Ospina: esta es la millonada que gana el arquero en el Al Nassr

Sin embargo, es importante resaltar que la gestión para el final regreso de David Ospina a Atlético Nacional de Medellín, equipo del que salió hacia el fútbol europeo hace más de 15 años, es un poco complicada, esto porque aún no termina su contrato con el Al Nassr de la liga de Arabia Saudita.

“Hablé con el entorno inmediato de David Ospina, la posibilidad de llegar a Nacional es real pero no esta definida. Es una de las opciones que tiene, @DavidOspinaG1 la ve como una muy buena opción, pero no es fácil después de 17 años por fuera. Con Al Nassr no hay nada resuelto”, señaló en X el periodista colombiano César Augusto Londoño.