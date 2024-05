Bucaramanga vs. Millonarios: estas son las cuentas del ‘embajador’ para clasificar

De no clasificar, ¿se iría Alberto Gamero?

“Mi energía no se está terminando, no puedo acabar una energía cuando veo un Millonarios como el que terminó hoy. No solamente a veces es ganar y ganar, hay que ver qué hay en Millonarios y qué tiene, hoy completamos 7 lesionados mayores. A mí, al contrario, me da satisfacción y muchas más ganas de ir a trabajar, se aprende es de las derrotas y hemos tenido momentos bonitos donde no nos da tanto tiempo de mejorar y aprender. El ser humano aprende de estas derrotas. Por parte mía la energía no se acaba y veo al equipo que no se le ha acabado tampoco. Vi que el equipo terminó corriendo, hay agotamiento normal. Ahora estoy con mucha más responsabilidad y mucho más deseo de sacar esta institución adelante”, declaró en la última rueda de prensa.