Néstor Lorenzo tiró fuerte pulla al árbitro del Uruguay vs. Colombia: “Tiene que tener autoridad”

Allí, en medio de su relato, lanzó una pulla a los árbitros. Dijo que lo habían permitido todo y que eso lo deprimía: “¿Qué provocación? No voy a entrar en eso, lo que sí es que estamos en Sudamérica, desde que hicieron los goles no se jugó más prácticamente , creo que los árbitros permitieron todo”.

Y agregó: “Eso a mí me deprime un poco, la verdad, porque todos sabemos que un jugador que se lesiona tiene que ser atendido fuera del campo, urgente lo tienen que sacar, atenderlo afuera, si no amonestaron, o se lesionó solo o no amonestaron, y pasó tres veces, dos o tres veces; cinco minutos, seis minutos adentro y no lo sacaban. El árbitro tiene que tener autoridad, tiene que decir: no, sáquenlo y atiéndanlo afuera, después que entre, como hicieron con nosotros con Mojica, lo hizo salir, pero no. Entonces eso te deprime un poco, la verdad, se jugó a otro ritmo en el segundo tiempo”.