Ni Luis Díaz, ni James: este es el jugador que más veces ha sido convocado por Néstor Lorenzo

La principal conclusión de esta convocatoria es que se mantiene la columna vertebral, integrada por James Rodríguez y Luis Díaz , las dos principales figuras del combinado nacional. A pesar de que el volante cucuteño no está teniendo continuidad en el Rayo Vallecano, sus actuaciones con la Tricolor son incontestables, de ahí que sea fijo para Lorenzo en este nuevo paso del clasificatorio hacia la próxima Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Quién es el jugador más veces convocado por Lorenzo?

Aunque muchos podrían pensar que entre James o Díaz sale el jugador más veces convocado en el proceso de Néstor Lorenzo, la verdad es que no. De hecho, el 10 ha sido citado en 12 ocasiones, pues se perdió dos convocatorias en 2023 por partidos que no eran fecha Fifa y por ende le daban la derecha al club para no dejarlo salir.