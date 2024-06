“No es por cuota de género, es por capacidad”: Andrea Guerrero sobre su nombramiento como presidente de Win Sports

A.G.: Lo tomo muy feliz. Porque he trabajado 19 años para una compañía y este aval de la junta directiva, tiene que ver con que esto no se da como cota de género, sino definitivamente por capacidad y eso a mí me hace sentir muy motivada, muy afortunada y con toda la expectativa de lo que se viene por delante. Me siento muy feliz y creo que es un mensaje también muy positivo porque vamos reduciendo las brechas.

A.G.: No he visto nada. No he parado hoy, porque estoy recibiendo el cargo y asumiendo este nuevo rol. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que las nuevas ciudadanías y ese pensamiento de hoy, tiene en cuenta que cuando se da el crecimiento de una mujer, también es por capacidad y creo que eso va a quedar demostrado y no me puedo detener en el hate, sino agradecer tantos mensajes bonitos y de cariño que me han llegado a mi teléfono, a mis redes sociales y que uno a uno responderé.