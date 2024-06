No todo es alegría: Colombia confirma dolorosa baja para el partido ante Costa Rica

Jhon Janer Lucumí, que salió lesionado a los 25 minutos del partido, no estará presente en el duelo ante los ticos y quedará en duda para el partido del martes siguiente frente a Brasil en Santa Clara.

“Lo de Lucumí parece que no es grave, pero veremos la evolución en los próximos días”, había dicho Néstor Lorenzo en la rueda de prensa, sin entrar en detalles al respecto de la situación médica del defensor central del Bologna.

Dicha fuente en la Selección Colombia también le contó a SEMANA que Lucumí no estará contra Costa Rica por precaución y se evaluará su molestia para ver si le alcanza de cara al enfrentamiento por la tercera fecha ante los brasileños.

El de Guachené no tuvo mayores problemas para cumplir como reemplazo de Lucumí e incluso generó el penal sancionado por el árbitro Darío Herrera y luego anulado tras el llamado del VAR. En los minutos finales, Mina se hizo fuerte en el juego aéreo y manejó los minutos que Colombia necesitaba para sentenciar la victoria.

Néstor Lorenzo: contento, pero corrige

En términos generales, no se sintió la ausencia de Lucumí, que venía siendo titular en los últimos amistosos. El único error grave de la Tricolor resultó con el descuento de Julio Enciso, todo por consecuencia de un mal posicionamiento del cuarteto posterior.

“Hay algo que me gusta mucho, pero después me arrepiento. Hoy les dije que parece que fuéramos ganando 4 a 0 y no es así, en el fútbol se necesita más balance y eso se lo dijimos en el entretiempo y la consigna en el entretiempo fue que el partido estaba cero a cero, hay que seguir. De pronto es culpa mía y lo tengo que corregir yo”, admitió Lorenzo.