Oficial: Rafael Santos Borré llega al Werder Bremen, que confirmó una mala noticia

La ‘Máquina’ estaba buscando rodaje, ya que en el Eintracht Frankfurt no iba a ser una pieza importante, como había quedado demostrado con que no lo usaran ni una vez durante la pretemporada y en el arranque de la Bundesliga.

El Bremen lo buscó para reemplazar figura

El propio Fritz fue el encargado de dar una noticia no tan positiva y es que Borré no podrá debutar este fin de semana con el Bremen.

“Por un lado, ya no fue posible incluirlo en la lista de elegibles porque el plazo para ello vence el viernes por la tarde y, por otro lado, no estará en Bremen hasta esta noche. Pero mañana (sábado 2 de septiembre) estará en el partido y conocerá al equipo y al club antes de partir hacia la selección colombiana el domingo”, apuntó el director.

Werder Bremen jugará este sábado -2 de septiembre- ante Mainz 05, duelo que se jugará en el Weserstadion desde las 8:30 a.m., hora colombiana.

Lo que dijo Borré de su nuevo club

Por otra parte, el delantero colombiano estará en su cuarto equipo en Europa, después de pasar por el Frankfurt, Villarreal y Atlético de Madrid, con el que no alcanzó a debutar.

“Viví al Werder como rival y me sorprendió la pasión con la que abordan los partidos. Conozco al Werder desde pequeño y sé qué grandes jugadores han jugado aquí. Aunque los últimos años no han sido fáciles, el club va por buen camino. Estoy feliz de ser parte de eso en la próxima temporada. No puedo esperar para empezar”, dijo el barranquillero en la página web del club.