Gianni Infantino finalmente rompió el silencio y se refirió al caso Rubiales: anunció procesos disciplinarios

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, reaccionó por primera vez al caso del beso forzado del patrón de la Federación Española, Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso, estimando este jueves en Instagram que “esto no debería haber ocurrido nunca”.

“ Esto no deberia haber ocurrido nunca. Pero sucedió y los órganos disciplinarios de la FIFA asumieron inmediatamente su responsabilidad, tomando las medidas necesarias. Los procedimientos disciplinarios seguirán su curso legítimo ”, añadió.

| Foto: FIFA via Getty Images

Gianni Infantino. | Foto: FIFA via Getty Images

View this post on Instagram

Luis Rubiales ya no tiene el apoyo de los directivos del fútbol profesional de España | Foto: Getty Images / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Las palabras de Aitana Bonmatí

La talentosa futbolista de la selección española, Aitana Bonmatí, se alzó con el prestigioso galardón de la UEFA a la Mejor Jugadora este jueves, en la gala donde se sortearon los grupos de la próxima edición de Champions League . Sin embargo, su discurso de agradecimiento no estuvo centrado únicamente en los éxitos personales, sino que abordó el tema que ha sido tendencia en las últimas semanas.

En un momento en el que el fútbol español atraviesa momentos turbulentos, Bonmatí tomó la palabra para destacar la importancia de recordar el logro de la selección española en la Copa Mundial, que lamentablemente no ha recibido la atención que merece. Con valentía, la futbolista instó a la sociedad a no permitir el abuso de poder en las relaciones laborales y a no tolerar faltas de respeto en ningún ámbito.