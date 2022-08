“Olvida denuncia de prostitutas”: Vélez revive bochornoso suceso del Santa Fe de Gerardo Pelusso

Todo apunta a que en las toldas de Independiente Santa Fe en el presente nada parece estar bien y en las últimas horas, por declaraciones del técnico campeón de Sudamericana en 2015, Gerardo Pelusso, las cosas del pasado, aun con la consagración de títulos, podría decirse que no fueron como todo el mundo conocía o algunas cuestiones quedaron a la deriva y sin ser contadas hasta el sol de hoy, cuando Carlos Antonio Vélez hizo referencia a bochornosos sucesos en los que, al parecer, hasta prostitutas hubo en las celebraciones de los títulos del cuadro bogotano.

Lo que generó revuelo para que Vélez trajera a colación el tema fue una entrevista del canal Win Sports+ con el uruguayo, en la que el entrenador hizo una crítica a la actualidad del león y aseguró que es un equipo “a la deriva”, totalmente diferente al que él conoció cuando lo dirigió.

“Santa Fe no es el mismo club que yo conocí por allá entre 2010 y 2017, es otro club. Aquel Santa Fe estaba manejado de otra manera”, expresó el DT que fue campeón de la Copa Sudamericana 2015.

➕ "Yo veo un Santa Fe a la deriva" Gerardo Pelusso, entrenador uruguayo. pic.twitter.com/9ZtsDAUMNb — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 4, 2022

Además, el estratega uruguayo aseguró que en ese momento Santa Fe “tenía un presidente como César Pastrana, que era un maestro en la elección de equipos (...) No solamente tuvimos la suerte de ganar nosotros, ahí ganaron muchos entrenadores, muchos futbolistas, cambiaron planteles, pero la organización venía de arriba y estaba muy bien realizada”.

“Yo creo que eso no pasa hoy en Santa Fe, hoy es otro club, yo lo veo a la deriva. Voy a ser cruel con lo que estoy diciendo, pero no lo veo bien. Tiene un gran entrenador como Alfredo Arias, pero han pasado muy buenos entrenadores y no han podido”, agregó.

Tras esto, Vélez utilizó su espacio habitual de Palabras Mayores para referirse al tema, bajando de manera contundente fuerzas a las declaraciones del ex-DT cardenal: “El caballero, muy orondo, dijo que el Santa Fe de hoy es otra empresa, otro equipo… De entrada, lo empezó a minimizar”.

“Pelusso arrancó en prosa ante un hombre proscrito en Santa Fe y renunciante con razones de mucho peso a la Federación Colombiana de Fútbol. Además, me cuentan que está viviendo en el exterior”, refiriéndose a los halagos de Pelusso por la presidencia en su momento de César Pastrana.

“A Pelusso se le olvida cómo se lograron los títulos y el costo que esto tuvo, incluso, agravado por las celebraciones”, incursionando en sucesos que conoce sobre la consecución de los objetivos, dijo.

Sin escatimar en sus argumentos, se atrevió a revivir una situación que en su momento generó revuelo en el fútbol colombiano: “Se le olvida que tuvieron incluso una denuncia de prostitutas violadas en un hotel de Bogotá”.

El equipo bogotano era dirigido en 2015 por Gerardo Pelusso - Foto: Fotos: Independiente Santa Fe

“Tuvieron que pagarles una indemnización muy grande, dicen, a algunas de ellas para que se estuvieran tranquilas y retiraran la denuncia. Algunos jugadores se tuvieron que ir del país. ¿No se acuerdan de ese episodio?”, complementó.

Vélez no solo contó detalles, a su vez inmiscuyó otros protagonistas en el suceso: “Contrataron a prestigiosos abogados para que llamaran a algunos periodistas y les dijeran que no se podía tocar más el tema”.

En comparativa a la presidencia Pastrana y Méndez, quien actualmente reposa en el cargo, dijo: “Es cierto, ese era otro equipo, con más títulos, pero menos prestigio y una gran desvalorización de marca”.

Finalmente, tiró con todo contra el uruguayo: “Pelusso, tacaste burro… Qué pena, si no conoce al Santa Fe de hoy y a los manejadores de hoy, omita cualquier tipo de calificación. Califique lo suyo y diga lo que quiera, pero respete a las personas que hoy han tenido que remar recibiendo un legado con un olor raro”.