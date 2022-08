Fuerte crítica a Santa Fe por parte campeón de la Sudamericana 2015: es un equipo “a la deriva”

Independiente Santa Fe se alista para disputar una nueva jornada de la Liga BetPlay II-2022, torneo en el que recientemente empató con América de Cali. De cara a la fecha 6, en la que se medirá al Deportivo Pereira, el entorno del conjunto cardenal no estaría nada contento con los directivos.

De hecho, el martes en El Campín hubo una protesta por parte de los aficionados al imprimir masivamente unas hojas con un mensaje que pedía la salida del presidente Jorge Méndez.

La historia de INDEPENDIENTE SANTA FE se Respeta !! 🦁🇮🇩



No podemos seguir callando ante el mal manejo que tiene el equipo.



Lo verán por toda Bogotá 😉 pic.twitter.com/8kCQcY9A1E — Pacto Cardenal (@CardenalPacto) July 25, 2022

Después de conocer la postura de la hinchada cardenal, un exentrenador del equipo se refirió a la situación que atraviesa el club. En conversación con Win Sports +, Gerardo Pelusso hizo una crítica a la actualidad del león y aseguró que es un equipo “a la deriva”, totalmente diferente al que él conoció cuando lo dirigió.

“Santa Fe no es el mismo club que yo conocí por allá entre 2010 y 2017, es otro club. Aquel Santa Fe estaba manejado de otra manera”, expresó el entrenador que fue campeón de la Copa Sudamericana 2015.

Además, el estratega uruguayo aseguró que en ese momento Santa Fe “tenía un presidente como César Pastrana, que era un maestro en la elección de equipos”. “No solamente tuvimos la suerte de ganar nosotros, ahí ganaron muchos entrenadores, muchos futbolistas, cambiaron planteles, pero la organización venía de arriba y estaba muy bien realizada”.

“Yo creo que eso no pasa hoy en Santa Fe, hoy es otro club, yo lo veo a la deriva. Voy a ser cruel con lo que estoy diciendo, pero no lo veo bien. Tiene un gran entrenador como Alfredo Arias, pero han pasado muy buenos entrenadores y no han podido”, agregó.

🎬 Así vivimos el empate 1-1 entre el León 🦁 y América en El Campín 🇮🇩. pic.twitter.com/0UrfFuua1W — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 3, 2022

En medio de la incertidumbre que tiene el entorno del conjunto cardenal, el técnico Arias finiquita detalles para el partido de este domingo ante el Deportivo Pereira, válido por la fecha 6 de la Liga BetPlay II-2022. Este encuentro está programado a las 8:15 p. m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital del departamento de Risaralda.

Programación de la fecha 6

Viernes 5 de agosto

Independiente Medellín vs. La Equidad

Hora: 5:45 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Patriotas FC vs. Cortuluá

Hora: 7:50 p. m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+

Sábado 6 de agosto

Envigado FC vs. Unión Magdalena

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Win/Win+

Deportes Tolima vs. Jaguares FC

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+

Alianza Petrolera vs. Atlético Nacional

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win+

Millonarios FC vs. Deportivo Cali

Hora: 8:15 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

Domingo 7 de agosto

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+

Junior FC vs. Once Caldas DAF

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:15 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+

Martes 9 de agosto

América de Cali vs. Águilas Doradas

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+.