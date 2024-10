Particular respuesta del Ministerio del Deporte a David Alonso, el campeón de Moto 3 que dos veces se quedó esperando ayuda estatal

A Montaño “se le pidió más de una vez que lo apoyara, me dijo que sí, y luego me dijo que por el recorte que les hicieron ya no se le podía ayudar. Esa es la verdad”.

5. Por otro lado, se informa a la opinión pública que la planeación hecha por el equipo de trabajo de la administración anterior, que operó hasta el 28 de febrero de 2024, no estructuró proyecto de inversión para Imagen Colombia, programa a través del cual el Ministerio del Deporte apoya a deportistas profesionales que posicionan la imagen del país en el exterior, de manera que, para la vigencia, no existió para ningún deporte la posibilidad de solicitar recursos por esta vía. Este programa se retomará en 2025.

6. Informamos que el señor Armando Farfán, actual gerente del Comité Olímpico Colombiano, quien en su momento fue presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo, no es voz autorizada para dar información del asunto en cuestión, ya que no actúa legítimamente a nombre de Ministerio del Deporte ni de la Federación, por lo cual, sus declaraciones son apenas opiniones en las que demuestra su desconocimiento del proceso y su intención de intervenir en asuntos que no le son propios. Consideramos que, como gerente del COC, el sr. Farfán no debería interferir en las discusiones de tipo presupuestal entre el Ministerio y las federaciones deportivas nacionales.