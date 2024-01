Penosa caída de Linda Caicedo con Real Madrid a manos del Barcelona en la Supercopa de España

Linda Caicedo no ha podido cumplir buenas actuaciones frente al FC Barcelona | Foto: Getty Images

Caicedo no brilló

Al igual que su equipo la colombiana no tuvo un buen desempeño ante las culés. La jugadora que recientemente fue escogida como la segunda mejor del mundo por el premio The Best, se le vio perdida en los 45 minutos donde participó, tanto así, que para la segunda parte fue retirada del campo para dar paso a una compañera.