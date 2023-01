Piden a Cristiano Ronaldo pronunciarse sobre violaciones de Derechos Humanos en Arabia Saudita

La ONG Amnistía Internacional expresó su deseo de que el atacante portugués Cristiano Ronaldo, que a sus 37 años acaba de unirse con un lucrativo contrato al club saudita Al-Nassr, utilice su estatus de estrella del fútbol para pronunciarse sobre las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en Arabia Saudita.

“En lugar de elogiar sin crítica a Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo debería utilizar su estatus para atraer la atención sobre los problemas relativos a los derechos humanos en ese país”, declaró Dana Ahmed, investigadora sobre Oriente Medio para Amnistía Internacional.

En su presentación oficial del martes con el club de Riad, Cristiano Ronaldo afirmó que quería “participar en el éxito del país y su cultura”.

“Se ejecuta regularmente a personas en Arabia Saudita, por crímenes como el asesinato, la violación y el narcotráfico. En un único día del año pasado hubo 81 personas ejecutadas, de ellas muchas con juicios que fueron como un simulacro”, subrayó Dana Ahmed.

“Las autoridades (de Arabia Saudita) siguen también reprimiendo la libertad de expresión y de asociación, con duras penas de prisión para los defensores de los derechos humanos, activistas de los derechos de las mujeres y otros militantes políticos”, añadió la investigadora, que considera que “Cristiano Ronaldo no sería más que una herramienta para que Arabia Saudita promocione su imagen a través del deporte”.

“Él tendría que utilizar su estancia en el Al-Nassr para abordar la multitud de problemas relacionados con el respeto a los derechos humanos en el país”, insistió.

La firma del astro portugués es considerada por muchos como un episodio más de “sportwashing”, una estrategia de mejorar la imagen internacional mediante el deporte, después de que Arabia Saudita invirtiera ya recientemente sumas colosales para acoger eventos de tenis y de golf o un Gran Premio de Fórmula 1. Ha financiado igualmente el lanzamiento del LIV Golf, el nuevo circuito alternativo del golf, y también fondos del país se hicieron con el club inglés de fútbol Newcastle en 2021. Suena también con insistencia su intención de formar parte de una candidatura para tratar de ser sede del Mundial de fútbol en 2030.

Cristiano Ronaldo revela las cuatro ofertas que tuvo antes del Al-Nassr

Antes de ponerse por primera vez la camiseta, el portugués atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa a la que tampoco le sobraron asientos. Después de recibir halagos por parte de la presentadora, CR7 respondió algunas preguntas, que fueron enfáticas hacia su sentimiento de abandonar Europa y llegar a una liga que no a muchos de sus aficionados los llega a cautivar.

Cristiano no regateó a la pregunta de las otras ofertas que le pudieron llegar antes del Al-Nassr, sin embargo, confirmó que ninguna le sedujo tanto como la de los árabes. “Esta es una gran oportunidad no solo por el fútbol, sino para intentar cambiar la mentalidad del mundo. He tenido ofertas para jugar en Europa, Brasil y Australia, incluso en Portugal. He elegido este desafío porque quiero ayudar este gran país e intentar ayudar con mi experiencia a desarrollar el país y el club”, admitió.

Los periodistas presentes también aprovecharon para preguntarle por lo visto en el Mundial, donde Arabia venció a Argentina (2-1), selección que más tarde sería campeona del mundo con Lionel Messi como estandarte. “Mucha gente habla y da su opinión, pero mucha gente no sabe nada de fútbol. Todos los equipos están preparados y nos llevamos muchas sorpresas. El equipo de Corea del Sur, Costa Rica... ganar en el Mundial es muy difícil. El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí”, declaró.

*Con información de AFP.