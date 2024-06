Portazo en la cara de Luis Díaz: figura del Barcelona dio su veredicto contra el millonario negocio

Lamine habló este martes con la Cadena SER y dejó claro cuál sería su fichaje si de él dependiera: “Yo no lo he dicho aún, pero Nico es un gran jugador y ojalá poder compartir vestuario con él. Eso sí, creo que debe decidirlo él”.

¿Qué dice Nico Williams?

“Algo he visto pero no tengo ni idea de nada, al final estoy centrado en la Eurocopa y poco más. Estoy muy contento en Bilbao, he renovado hace poco, esta temporada lo he hecho muy bien, me siento muy a gusto. No sé qué voy a hacer. Nadie sabe el futuro”, contestó en charla con Onda Cero.