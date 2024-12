Presidente de Racing le envió claro mensaje a River Plate sobre el futuro de Juanfer Quintero: “Respetamos todo”

En diálogo con la cadena DSports , Blanco apuntó que cualquier equipo que quiera contar con los servicios de Juanfer en la próxima temporada, tiene que negociar con la Academia, algo que hasta el momento no ha sucedido. “El que quiera a Quintero tiene que venir a hablar con Racing, pero River no apareció”, dijo.

El presidente sostuvo que ellos no tienen ningún problema en bajar el precio y negociar las cláusulas, pero también tienen muy claro que no buscan nunca tener pérdidas, sino que, por el contrario, generar dinero, algo que han hecho con varios futbolistas. “Dependerá de las ganas del jugador”, dijo.

“River me dio ese estatus como jugador y persona; lo que soy hoy en día, se lo debo al club. No es un secreto que es mi casa (...) Dije en su momento que me quería retirar ahí, pero no sabemos cómo son las vueltas del fútbol y la vida”, señaló en un momento.