Remezón en la Eurocopa: figura de Inglaterra abandona el hotel y viaja de urgencia a su país

Phil Foden, titular en los tres partidos de la fase de grupos, viajará de urgencia a su país para atender temas personales que no han sido descritos por la Federación Inglesa (FA).

El jugador del Manchester City abandonó el hotel de concentración para atender “un asunto familiar urgente” , de acuerdo a la FA. Aunque en Inglaterra califican de “temporal” la ausencia de Foden, no se tiene plena certeza si alcanzará a llegar a tiempo para ser inicialista en el duelo por la siguiente ronda de la Euro.

Esta no es la primera vez que un jugador abandona la concentración de Inglaterra en un torneo oficial. Raheem Sterling, delantero del Chelsea, voló a casa desde el Mundial de Qatar 2022 tras un allanamiento en su casa y regresó a tiempo para el partido de cuartos de final contra Francia, en el que entró como suplente en la segunda parte.

¿Problemas para Southgate?

El más preocupado por esta ausencia es Southgate, que ha despertado miles de críticas desde los medios británicos, donde no aprueban su gestión al frente de un equipo que aterrizó como favorito en Alemania y hasta ahora solo pudo marcar dos goles en tres partidos.

Aficionados ingleses respondieron lanzando vasos contra el banquillo de Inglaterra. “Sobre todo en la segunda parte, hubo un ruido constante alrededor del equipo. Entiendo que no estén contentos conmigo, esa es la realidad, no voy a dar marcha atrás. Los necesito detrás del equipo. Tengo que afrontar lo que tengo que afrontar. No iba a renunciar a ir a dar las gracias a la gente por venir y dar el apoyo que dieron, pero sé que esto está causando un problema para el grupo”, lanzó.