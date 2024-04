Revelan la millonada que Liverpool pagaría por su nuevo técnico: tres veces el salario de Luis Díaz

De acuerdo a The Athletic, el equipo de Merseyside todavía no tiene negociaciones activas con ninguno de sus objetivos. “Amorim es un hombre buscado y definitivamente se espero que deje el Sporting de Lisboa este verano. He oído que la Premier League es su preferencia y, aunque aún no lo sabemos con certeza, bien podría haber varias vacantes”, indicó el periodista David Ornstein.