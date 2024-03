Ni Liverpool ni Bayern, Xabi Alonso se queda con el Leverkusen : “siento que mi trabajo no ha terminado aquí”

“Me dieron tantas razones para seguir creyendo en el equipo, su compromiso, su deseo, su hambre de tener una gran temporada, siento que mi trabajo no ha terminado aquí ”, aseguró el técnico de 42 años.

El Leverkusen está en camino a ganar su primer título de la Bundesliga y tiene 10 puntos de ventaja en la cima a falta de ocho jornadas. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Pues bien, el mismo Xabi Alonso se encargó de aclarar si dirigirá al Liverpool del colombiano Luis Díaz en la próxima temporada. El estratega español respondió una pregunta en rueda de prensa de su actual club y despejó todo tipo de dudas. Por ahora, no piensa ni en el Liverpool ni en el Bayern Múnich, escuadra con la que también lo han relacionado.

En su momento dijo: “¿Bayern, Liverpool? No tengo nada nuevo que decir. Ahora mismo soy el entrenador del Bayer Leverkusen y eso es seguro. Respecto al futuro, no tengo nada nuevo que decir. ¿Llamada recibida del Bayern? Una vez más, esto es solo hipotético: no tengo nada nuevo que decir”, manifestó Xabi Alonso, en palabras recolectadas por el periodista Fabrizio Romano.