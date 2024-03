Pensiones en el fútbol: la lucha que llevan miles de exfutbolistas por una profesión digna en Colombia; SEMANA cuenta algunas de esas historias

Víctor Luna se murió esperando la pensión que merecía en el fútbol colombiano. Clubes como América, Nacional, Once Caldas y Medellín expresaron sus condolencias por la partida del antioqueño el pasado 28 de enero. Sin embargo, esos mismos equipos en vida no cotizaron sus semanas a pensión que el campeón del torneo colombiano en 2022 se merecía, según relatan a SEMANA sus familiares.

“Quiero que reconozcan que fui trabajador del DIM. En 2016, me di cuenta de que había un faltante en mis semanas cotizadas a pensión y se los notifiqué. Confíe en ellos y quise hacer las cosas por las buenas. Por eso nunca los presioné o demandé, pero seguían negándome”, cuenta William Villa a SEMANA.

“El Equipo del Pueblo S.A. no tiene ninguna reclamación en temas relacionados con las pensiones de sus empleados y de sus exempleados, nosotros hemos ayudado orientando y redireccionando a los exfutbolistas y trabajadores para que realicen sus reclamaciones a la sociedad que en ese momento fue su empleador (Deportivo Independiente Medellín S.A.) entidad que en la actualidad es una sociedad vigente”, indicaron desde la actual administración del equipo antioqueño.

Sin embargo, según explicó Carlos González Puche, Director Ejecutivo de Acolfutpro, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, las pensiones son un derecho que no prescribe.

“El empleador es responsable por esa obligación, no importa el término de duración de la demanda o reclamación”, indicó el abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en derecho penal y con más de 25 años de experiencia en Derecho Deportivo.

A Willia Villa, lo conocen como ´el amuleto de la suerte´ del DIM. No solo porque estuvo en un equipo que llevaba 45 años sin ganar un título, también porque ganó el más importante de la historia del rojo paisa: la final a su clásico rival, Atlético Nacional.

“Tengo 66 años y un retroactivo de 54 meses. Desde 2019 debería estar pensionado. Me tocó la pandemia sin un peso”, confesó a este medio.

“Me dio tristeza que apelarán y aunque sigo amando al fútbol, si siente un desengaño con ellos. He perdido mucha calidad de vida”, relata.

“No hay metástasis y estoy pendiente de cirugía. Pero muchas personas me dicen que esta enfermedad es producto del agotamiento mental y lo que hemos padecido con este tema de las pensiones”, indica.

La muerte ha rondado su cabeza. Por eso, en vida, quiere dejarle a su esposa y sus dos hijas la pensión que él no ha podido disfrutar.

“No niego que el cáncer suena a muerte. Miro el caso de Víctor Luna y pienso que sería un descanso muy grande mi pensión. Aportaría a mi salud mental y a la de mis mujeres. Sigo amando el fútbol, los jugadores y buenos dirigentes y sé que en parte fue mi culpa porque me confié en que me reconocerían la pensión. Por eso, les recomiendo a los colegas que aún están activos, que cuiden mucho esa parte de las cotizaciones en sus equipos”, puntualiza.

“Declarar que la sociedad demandada Deportivo Independiente Medellín S.A. (hoy en liquidación), no sufragó aportes a la seguridad social en pensiones en favor de William Villa (...) Consecuencia a las anteriores declaraciones ordenar al Equipo del Pueblo S.A. a pagar a Colpensiones el cálculo actuarial pensional dentro de los dos meses siguientes”, indicaba la parte resolutiva del fallo.

Se disputaron, en total, 13.803 partidos y se anotaron 35.000 goles. Las cifras del no pago de aportes a pensiones y salud, son escalofriantes. En números no oficiales de la Dimayor, participaron, en promedio en esas competiciones mencionadas, cerca de 8.000 futbolistas quienes, pese a ser trabajadores, no tuvieron la posibilidad de aspirar a una pensión de vejez y muerte, mucho menos por invalidez.