Sale a luz video de Mbappé recuperándose de la fractura de nariz en la Eurocopa; Francia tomó radical decisión

Palabras sobre el torneo de Adrien Rabiot, mediocampista francés

Sensaciones del primer partido. “Me sentí bien físicamente, era la pequeña duda que tenía porque no había podido participar en los partidos de preparación y llevaba un mes sin jugar. Con la intensidad de una competición como la Eurocopa, es importante estar al máximo nivel físico. He comprobado que hice unos buenos 70 minutos, no sentí ninguna molestia en la pantorrilla, tal vez este descanso también me dio más frescura”.