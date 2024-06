Santa Fe vs. Bucaramanga: una final que enfrentará a los extranjeros Pablo Peirano y Rafael Dudamel por la primera estrella del 2024

Peirano dirigía Cusco F. C. cuando fue contactado por Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, para ser el director técnico de un equipo que desde 2020 no alcanzaba una final del torneo colombiano y que se convirtió en un quemadero de entrenadores desde entonces: Harold Rivera, Grigori Méndez, Martín Cardetti, Alfredo Arias, Gerardo Bedoya y Hubert Bodhert.

No fue fácil el inicio hasta que encontró la táctica definitiva. Jugar con tres centrales le dio el equilibrio que tanto buscaba. Santa Fe clasificó como cuarto del torneo con diez juegos ganados, cuatro empatados y cinco perdidos. En cuadrangulares, fue líder sólido del grupo B, no cayó en ningún partido y solo le marcaron un gol. “Contento de estar en esta etapa, pero con motivación y responsabilidad. No se ha ganado nada”, dijo Peirano.

Peirano esta vez no busca sumar a su palmarés desde la sombra de ser asistente, sino con la brillantez de sus ideas como entrenador, que necesitó de seis meses para pelear por un título. “Mucha motivación, responsabilidad y la búsqueda de un logro más. No somos miedosos, el fútbol tiene muchas cosas y hay que estar atentos para responder a lo que suceda. Nunca con temor, al contrario, convencimiento en el trabajo”, dijo.

Su amor por Colombia fue a primera vista. Con 22 años vino a jugar con Huila, también pasó por Santa Fe y Cortuluá. De hecho, antes de la final de este sábado con los cardenales en el Nemesio Camacho El Campín, se hizo público que pudo ser el entrenador del equipo que hoy será su rival. “Fue en 2017, estaba jugando la final del mundial sub-20 con Venezuela y me llamó César Pastrana, expresidente de Santa Fe, y me propuso llegar al club. Le dije que no lo iba a escuchar, por lo que estaba viviendo. Es un deseo y sentimiento, pero estoy viviendo un gran presente con Bucaramanga y no tengo oídos para estar distraído”, dijo sobre la posibilidad de dirigir al rojo capitalino en el futuro.