Se conocen las primeras hipótesis sobre el asesinato de Édgar Páez, presidente de Tigres: ¿qué se sabe?

Esto se sabe acerca del asesinato de Édgar Páez

Pese a que no hay mayor claridad sobre los hechos, las autoridades siguen investigando sobre la muerte de Édgar Páez y verifican si existe alguna relación con los demás asesinatos, previamente mencionados.

Dirigente lamentó la muerte de Édgar Páez

Además de las entidades que manejan el fútbol en suelo cafetero, el dirigente de la Equidad, Carlos Mario Zuluaga, no fue indiferente con el lamentable suceso y envió un mensaje a través de redes sociales.

“Edgar Páez, genio y figura hasta la sepultura. Amigo de sus amigos, con posiciones firmes de las que se podía estar o no de acuerdo. Siempre firme en posiciones, pero no merecía morir de esa manera; es más,el fútbol no merece esto. Que Dios nos juzgue y nos proteja. QDEP”, manifestó Zuluaga en su cuenta personal de X (antiguo Twitter).