Video | William Amaral estalló en rueda de prensa: periodista le pidió la renuncia y el técnico lo descalificó

Este sábado se vivió un clásico soñado para cualquier aficionado. El América de Cali tuvo una noche que será recordada por mucho tiempo, pues vapuleó a Atlético Nacional con un marcador lapidario de 4-1 en el Estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana. No solo fue por el resultado, sino por el fútbol expuesto y la manera en que los anfitriones repasaron a su oponente.

Marcador y juego que ilusiona a uno y decepciona al otro . Los fanáticos de Nacional, sin duda, se han despachado en fuertes críticas a Amaral y a sus dirigidos, pues no es la primera decepción que el cuadro paisa protagoniza con equipos grandes. Si bien el equipo está ubicado en posiciones de privilegio en la Liga Betplay, no perdonan esos tropiezos.

Esto llega al punto de que la prensa considere a Amaral como si no fuese el indicado para liderar el barco y ser el timonel. Un duro cuestionamiento en rueda de prensa da cuenta de ello.

William Amaral estalló en rueda de prensa

En la atención a medios, el estratega de Atlético Nacional no ocultó su frustración por cómo su equipo fue tan superado en la cancha. Por supuesto y con justas razones, le tocaba lidiar con la ola de críticas de la prensa, que ya había mostrado cierta resistencia con Amaral. La eliminación en Copa Libertadores y sumándole los otros clásicos ante Millonarios e Independiente Medellín, fueron causa de ello.

Amaral ya hacía miradas de rechazo y descalificación mientras el vocero tomaba la palabra. Al responderla, prácticamente no podía creer lo que le preguntaron. Según él, los periodistas tenían que ser más serios.

“¿Cómo me hace una pregunta de estas? Deberíamos ser más serios y responsables. Estamos hablando de un proyecto serio. Los jugadores han hecho todo para sacarlo adelante, hay un compromiso tremendo de todos (...) Si tú haces una pregunta con calidad, nos ayuda en el proceso y todos crecemos. Cuando no hay calidad, no es bueno para nada, porque la gente debería ser informada. Esto se llama desinformación”, declaró Amaral en total insatisfacción por la pregunta.