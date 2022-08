¿Se van? Directivo de Atalanta aclaró el futuro de Duván Zapata y Luis Muriel

Foto: LightRocket via Getty Images

Atalanta afronta una nueva temporada de la Serie A con la sombra de los resultados obtenidos la campaña pasada. Después de haber sido habitual clasificado a la Champions League, el equipo de Gian Piero Gasperini se quedó por fuera de torneos internacionales y ha perdido a varias de sus principales figuras, mientras equipos como Roma, Juventus e Inter se refuerzan para asaltar el trono del Milan.

En esa ecuación de posibles bajas entran los dos colombianos, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, que han sido relacionados recientemente con clubes dentro y fuera del fútbol italiano.

Muriel fue el primero en amagar con su salida cuando en los medios de ese país se rumoró que había pedido escuchar ofertas. Los días pasaron y las opciones se fueron diluyendo, aunque la ‘Juve’ volvió a tocar su nombre en la última semana, reavivando la posibilidad de compartir delantera con el serbio Dušan Vlahović en reemplazo de Álvaro Morata, que regresó de su préstamo al Atlético de Madrid.

Duván Zapata, por su parte, entró en la agenda de los multimillonarios dueños del Newcastle. La prensa inglesa fue tan lejos que incluso ya lo metían entre el posible once inicial de las urracas para el debut en la Premier League este fin de semana. Pero las negociaciones se enfriaron y ahora parece prácticamente caído el aterrizaje del ‘Toro’ en Inglaterra.

Zapata y Muriel llevan varias temporadas manejando la posibilidad de salir del Atalanta - Foto: Getty Images

“Fundamentales”

Ante esos rumores que los ponen en duda para la temporada que se avecina, Luca Percassi, CEO del Atalanta, aclaró que no tienen afán alguno por venderlos, pues los consideran piezas importantes en el engranaje de Gasperini para volver a pelear por los primeros lugares de la liga italiana.

Ademola Lookman es el fichaje que los bergamascos tienen en mente para reforzar el ataque, lo que no implica necesariamente que vaya a reemplazar a alguno de los colombianos. “En el fútbol se sabe, se hacen operaciones, pero hasta que no se concretan no se pueden formalizar. Pero algo en las próximas horas debe pasar”, manifestó.

Cuando le preguntaron directamente sobre Zapata y Muriel, su respuesta fue contundente. “Para mí ambos se quedarán en el Atalanta. Los consideramos dos jugadores fundamentales”, dijo Percassi en declaraciones recogidas por medios de ese país.

La idea de la dirigencia de Atalanta es volver a la élite de la Serie A y codearse con Milan, Inter, Juventus y Roma, los cuatro candidatos al título en la temporada 2022/23. “Estamos tratando de fortalecer el equipo, esta es la voluntad absoluta de los propietarios. Hemos hecho grandes inversiones en los últimos meses: redimimos a Demiral y compramos a Ederson después de invertir en Boga en enero, un jugador muy deseado por todos”, aseguró el CEO.

El gran responsable de retener a los colombianos, al igual que al ruso, Aleksei Miranchuk, es el técnico Gasperini, quien se rehúsa a dejar salir a su columna vertebral. En años anteriores, cuando Zapata y Muriel tuvieron la oportunidad de salir, fue el propio cuerpo técnico el que pidió blindarlos con cifras por encima de los 40 millones de euros.

“Atalanta tiene muchos delanteros, Miranchuk, Pasalic., Zapata, Muriel... A ver qué pasa, pero siempre hay que tener en cuenta la profundidad de la plantilla”, dijo Percassi, al respecto del interés por Andrea Pinamonti, jugador del Empoli, que relacionaron en los últimos días con su llegada a La Dea.

De momento, los dos delanteros de la Selección Colombia continuarán en Atalanta y entrarán en la lista de convocados para el primer partido oficial de la temporada, que será el sábado 13 de agosto visitando a la Sampdoria en el Estadio Luigi Ferraris desde las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).