“Seré una sobreviviente de cáncer de mama”: habla Flor Gómez, mamá de Egan Bernal

“Me abrazó y me dijo que somos un equipo”, esa fue la reacción de Egan Bernal cuando a su mamá, Flor Gómez, le entregaron el resultado de una mamografía confirmando que está en la etapa dos de cáncer de seno. Supieron la noticia el día que Egan viajaba a Europa después de superar el durísimo accidente que casi lo deja sin la posibilidad de caminar.

Como típica mamá, no lo dejó cambiar los planes. Egan se declaró su gregario y así lo ha cumplido aún a la distancia. Los une no solo el parentesco sino también el amor por el ciclismo y van a pedalear fuerte para salir avantes.

Flor luce hermosa con su nuevo look. Se cortó el pelo como un proceso de aceptación a la caída que padecerá por su enfermedad y aun así no deja de hablar de manera positiva.

Quiere ser ejemplo para muchas mujeres que no se examinan con frecuencia y la voz de aliento para aquellas que padecen la enfermedad.

SEMANA. ¿Cómo se enteró de esa noticia?

Flor Gómez: Esa noticia fue por unos exámenes de rutina que quise practicarme y así fue como arrojó ese resultado.

SEMANA. ¿Pero usted tenía alguna sospecha?

F.G. Yo venía presentando como una pepita ahí, algo como muy pequeñito, pero pues no le había puesto mucho cuidado. Sí había asistido muchas veces al médico a que me hicieran la mamografía, pero me decían hasta que tuviera los 50 años.

Quise hacerme exámenes de rutina. La doctora fue muy querida, me ordenó exámenes absolutamente de todo, me tomaron una mamografía en la cual no se vio absolutamente nada y me ordenaron una ecografía y ahí sí se vio ahí. La masita muy chiquitita que había sentido a ella no le gustó y me envió a patología. Allá no fue tan bueno el resultado. Alguien me recomendó con una mastóloga acá en Bogotá muy querida, Sandra Díaz, la cual volvió y ordenó otra patología más avanzada y sí efectivamente me dice el cáncer es tipo 2 y nos vamos a poner ya en tratamiento.

SEMANA. ¿Todo ese proceso fue antes de que Egan viajara a Europa o en qué tiempo lo descubrió?

F.G. De hecho, el resultado me lo dieron el día que Egan viajaba. Él me acompañó donde la mastóloga y yo estaba con él cuando me dieron el resultado.

Flor Marina Gómez y Egan Bernal. Chía-Cundinamarca Febrero 15 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA. ¿Cuál fue su reacción?

F.G. La palabra cáncer impacta, pero lo hemos tomado con mucha tranquilidad, con mucha responsabilidad. El hecho de querer hacer las cosas, de hacerme los exámenes, de hacerme el tratamiento rápido porque eso fue lo primero que le preguntamos en el momento que nos dijeron y ya, esa es la ventaja que tiene el tipo 2. Afortunadamente, el mío con tratamiento de quimioterapias seguro que vamos a tener un buen resultado.

SEMANA. ¿Y cuál fue la reacción de Egan?

F.G. Me abrazó y me dijo, mamita, estamos acá, somos un equipo. Hemos salido de muchas y esta es otra más. Me brindo total apoyo y eso es lo que ha estado haciendo, muy preocupado, muy ahí conmigo siempre lo que necesite. Pendiente.

SEMANA. ¿Usted dice que está en fase dos, qué le explicaron de esa fase?

F.G. Donde yo estoy ya necesito quimioterapia, pero hay otros niveles más avanzados donde ya necesitan mucho más cuidado, por ejemplo el nivel 4 porque ya ha hecho metástasis y ese no es mi caso. Bueno, eso directamente lo explicaría un oncólogo, no sé explicarlo bien de pronto, tampoco quiero decir algo erróneo, pero me quiero quedar con que tengo el nivel 2, es decir que puedo salir adelante porque se descubrió a tiempo, estamos a tiempo.

SEMANA. ¿Por qué decide contarlo a través de sus redes sociales, ¿qué significa compartir este proceso?

F.G. Es precisamente llevar el mensaje a muchas mujeres. Yo pienso que con una dos mujeres que digan venga, sí, hagamos ese autoexamen, vayamos a que nos hagan la mamografía, yo estaré muy feliz. Yo sé que muchas mujeres lo van a hacer y tendrán conciencia de lo importante.

Uno cree que esto no le va a tocar a uno, pero sí y mírenme aquí estoy. Quiero mostrarle también al mundo que voy a salir adelante y el proceso. No quiero sentirme enferma, no sé cómo sea más adelante, pero por el momento he estado muy tranquila, he tenido mi vida normal afortunadamente. En ningún momento siento dolor, no siento absolutamente nada y voy a trabajar para eliminarla. Llevar un proceso sano y transmitirle eso a la gente, que se puede, que no es malo asistir al médico. Porque es más malo si uno no va y lo descubren cuando ya está haciendo metástasis.

SEMANA. ¿Cuál es el procedimiento a seguir, el tratamiento será en Colombia o en el exterior?

F.G. Mi tratamiento va a ser acá porque creo que hay muy buenos médicos. Ya me han hecho muchísimos exámenes, exámenes de sangre, de tórax, ecocardiogramas. Bueno, todos los exámenes habidos. Incluso me colocaron el catéter por el que me van a hacer las quimioterapias.

SEMANA. ¿Siente miedo?

F.G. No, no siento miedo porque los médicos me han dado esa tranquilidad de que estoy a tiempo, estoy 100 % segura de que voy a salir adelante. Seré una sobreviviente de cáncer de mama. Soy muy consciente de que como yo me sienta, eso me va a ayudar muchísimo para mi proceso. Entonces no quiero estar triste. No quiero estar baja de ánimo ni nada, no quiero deprimirme, quiero estar alegre, quiero tener mi vida normal, sé que eso me va a llenar de esa buena energía. Es lo que me va a ayudar a sanar.

SEMANA. Egan a la distancia, pero con sus otros seres queridos cerca. Háblenos de la importancia de ese cariño incluso de la gente que no la conoce, pero la sigue en redes.

F.G. Vivo con mi hijo menor (Ronald) que aunque es muy niño es muy maduro, le hemos hablado muchísimo. Todos ponemos la fe de que va a ser así, mis hermanas, mis amigas muy queridas, han estado conmigo acompañándome. Ha sido como todo un equipo que estamos ahí, en ningún momento desfalleceremos o diremos no puedo con esto no lo voy a hacer. Le metemos moral y seguro vamos a salir adelante.

SEMANA. Ahora que Egan está regresando de a poco a la bicicleta, ¿pensaba acompañarlo en su proceso en Europa?

F.G. No, por el momento no tenía planes de ir para Europa. Pero no hablemos en pasado, si se dan esos planes voy a estar allá con él seguramente. Yo voy a salir adelante, o sea, esto no va a ser cuestión de tampoco mucho tiempo. Nada ha cambiado y esto nos une como familia. Esto es un motivo más para unirnos desde el amor, que de pronto está ahí siempre, pero que uno a diario no está recalcando.

SEMANA. Después de vivir el accidente de Egan, llega una batalla más, ¿qué piensa de todas estas pruebas que le pone la vida tan seguidas?

F.G. Hoy pienso que es como lo que vive el día a día, no solamente yo sino muchas mujeres en este país. De eso se trata la vida, de subidas y bajadas. Diosito nos ha puesto en una muy alta, como los triunfos de mi hijo, también los accidentes de él han sido muy terrible. Esta es una batalla más y de esto se trata la vida,. Se vale caer, pero no se vale quedarse ahí, es levantarse y seguir”.

SEMANA. La vimos con un nuevo look en el cabello. ¿Se debió al cáncer?

F.G. Sí, me motivó a hacerme ese cambio. Siempre lo había querido hacer. Amaba mi cabello y quería arriesgarme a ese cambio. Probablemente, el cabello se me va a caer, entonces lo quise cortar antes de que eso pasara, saber cómo me iba a ver, me encantó verme así, me gustó y eso también ayuda a que las mujeres estén abiertas a cualquier cambio físico que hace falta de vez en cuando.

SEMANA. ¿Qué le dijo Egan del cambio, le gustó?

F.G. Dijo que me veo super hermosa. El cabello es algo superficial o sea, sí se me va a caer, pero es algo que van a nacer entonces el cabello, las cejas, las pestañas no son más grande que el amor que está más allá de eso. Puedo llegar a verme calvita, sin cejas, sin pestañas, igual me voy a querer porque o sea, el amor va más allá de un cabello o de una pestaña.

SEMANA. ¿Va a llevar esto de la mano de fundaciones?

F.G. No, por el momento. De pronto a futuro poder crear un mensaje más especial con una fundación.

SEMANA. ¿Cuál es su mensaje a las mujeres?

F.G. Creo que el mensaje más lindo que yo quiero transmitir es como el amor propio. Asistir a los controles, eso es amor propio. Si yo me amo y amo mi cuerpo, debo ser precavida. Está muy normalizado en las familias que haya alguien con cáncer de seno y eso me parece terrible. Por favor, asistan, quiero transmitir ese mensaje y voy a ser muy intensa con eso todos estos días porque quiero mostrarles paso a paso mi proceso para que eso sea motivación para las mujeres. Esto es de verdad, es algo tan real que quiero que lo hagan y asistan a los controles normales, a los chequeos.

Además, quiero que este mensaje no le llegue solo a las mujeres, también a los hombres. Ellos también hacen parte de esto, que estén siempre con sus esposas, hermanas, mamás, las ayuden y estén siempre con ellas.