Así registraron los medios internacionales la entrevista exclusiva de Egan Bernal con SEMANA

La exclusiva de SEMANA con Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, el Giro de Italia y de la vida, le ha dado la vuelta al mundo y ha ocupado páginas enteras en distintos medios nacionales e internacionales.

En Francia, donde el pedalista zipaquireño se consolidó como el mejor del Tour en 2019, y por primera vez para Colombia, hablaron de los momentos angustiantes que el deportista de 25 años vivió tras el accidente en carreteras de Cundinamarca el pasado 24 de enero cuando se preparaba para repetir corona en la ronda gala.

L’Équipe tituló: “Egan Bernal habla por primera vez tras su grave accidente: ´Me quería desmayar porque tenía mucho dolor´”.

“Gravemente herido tras un accidente el 24 de enero en Colombia, Egan Bernal (25) habló largo y tendido en las columnas de la revista SEMANA. El ganador del Tour de Francia 2019 relata los momentos que precedieron a su susto en la parte trasera de un autobús parado, el dolor ´insoportable´ que sintió durante más de media hora antes de llegar al hospital y las secuelas de las operaciones”, señaló el medio francés.

France 24, el canal de televisión por suscripción informativo internacional de origen francés, calificó a Egan Bernal de un “extraterrestre” herido que confía en volver al ciclismo de élite.

“´Quiero volver a mi mejor versión, tengo fe, no sé por qué creo que puedo hacerlo y creo que va a ser rápido´, se alentó el ‘escarabajo’ en una entrevista con la revista SEMANA, la primera tras dos semanas de hospitalización por 18 lesiones en la columna, pierna y mano”, sostuvo dicho medio.

Los medios españoles como el diario Marca también hablaron del paso a paso de su accidente. Publicaron dos notas enfocadas en la entrevista de la revista SEMANA con el dramático relato entregado a Vicky Dávila, pero también su futuro como ciclista.

“Egan solo se había manifestado a través de las redes sociales y su equipo de comunicaciones, pero ahora ha decidido romper el silencio y dio una extensa entrevista en la revista SEMANA donde dio todos los detalles, paso a paso, de su accidente. El relato es realmente estremecedor”, escribieron.

En el diario AS se enfocaron en las respuestas deportivas sin dejar de lado el sufrimiento humano y la resiliencia del campeón.

“Egan Bernal habló con la revista SEMANA después del accidente. Es la primera vez que habla tras ese 24 de enero en el que chocó contra un bus cuando iba entrenando la contrarreloj a 60 kilómetros por hora. El cilista del Ineos Grenadiers contó como fueron las horas que siguieron al suceso y reiteró que está agradecido por tener una nueva oportunidad de vivir. También habló de lo que espera, quiere volver a la bicicleta, ´quiero volver, es lo que más amo. Soy ciclista, siento que si no estuviera en una bicicleta no sabría qué hacer. Seguramente me pondría a hacer algo más, pero en este momento me siento ciclista, me siento deportista y para mí la bicicleta es mi estilo de vida´”, relata AS.

Para el diario Vasco, parece increible que Egan haya logrado sobrevivir a un accidente a 62 kilómetros por hora.

“No hay día en el que no salga algo nuevo de Egan Bernal desde que sufriera su grave accidente el 24 de enero en Colombia. Ha ofrecido una entrevista al diario SEMANA en la que relata por primera vez qué sucedió. Estaba haciendo una serie de contrarreloj en una posición ´agresiva, con la cabeza agachada y los brazos pegados. Iba a 58 kilómetros por hora. 59, 60, 61, 62 y cuando vi esa velocidad me estrellé contra el bus, que estaba parado. Fue un golpe seco. Me fui del fémur. Estaba roto. Me ayudaron a quitar el pie de la bici y el doctor estabilizó la fractura. Eso ayudó a que no perdiera tanta sangre, creo que perdí dos litros y medio´”, dice la nota de Beñait Arnaz.

Los medios especializados en ciclismo hicieron eco de la entrevista de Egan Bernal con SEMANA, entre ellos cyclinguptodate.com, www.cyclingweekly.com, bici.pro/news, www.ciclismointernacional.com, www.be-celt.com y www.velonews.com, medio que habló con su primer mánager, Gianni Savio y quien fichó al colombiano por primera vez como profesional.

“Bernal habló en un extenso video con el medio colombiano SEMANA en su primera entrevista completa desde el accidente a fines de enero que lo dejó con una serie de lesiones en el pecho, la columna vertebral y el fémur. ´Estoy vivo, es como una segunda oportunidad. Es como volver a nacer y disfruto cada pequeña cosa que me pasa´, dijo Bernal al inicio del video con SEMANA”.

Les quiero contar mi historia 🙏🏽 Porque estoy Feliz De Estar Vivo!! https://t.co/SYQNhqpfJ0 pic.twitter.com/6VrJ6wIwvw — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) February 19, 2022

El noticiero Venevisión, en Venezuela, así como el diario El Líder con sede en Caracas y Globovisión, también retomaron la entrevista, así como el diario La Estrella, de Panamá, y el portal Publisport, de México.

Hasta Bélgica llegó la entrevista que el campeón de las dos vueltas más grandes por Colombia le dio a Vicky Dávila.

“´Me alegro de estar vivo. Es una segunda oportunidad´, dijo Egan Bernal a SEMANA en una entrevista. ´Es como volver a nacer y disfrutar de todas las pequeñas cosas´. Cuando terminó en el hospital, después de su caída en el entrenamiento, fue una batalla contra sí mismo. ´Tenía un dolor insoportable, ha sido el dolor más grande de mi vida´, resaltaron en Wielerkrant.

“Egan Bernal se arrastró por el ojo de la aguja: ´No me di cuenta de la gravedad hasta que me lo dijo el cirujano´, titularon en Redactie 24.