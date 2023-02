Héctor Cárdenas se refirió al caso de Tomás Ángel, quien no entró en sus planes para el Sudamericano.

Técnico de la Selección Colombia sub-20 le hizo frente a las críticas y aseguró que no mira “apellidos”

El domingo 12 de febrero, el Sudamericano Sub-20 llegó a su fin con la consagración de Brasil como campeón tras derrotar a Uruguay en la última fecha del hexagonal. Por su parte, la Selección Colombia quedó tercera y aseguró su clasificación al Mundial de la categoría y a los Panamericanos de Santiago, Chile.

En este campeonato, durante la fase de grupos y el hexagonal final, Colombia sumó seis victorias, una derrota y tres empates. Aunque no consiguieron el título, seguramente por la derrota ante Uruguay, hicieron una actuación de aplaudir al hacerle frente a otro potencia como Brasil, con la que igualó dos veces.

Gracias al resultado en el torneo juvenil, la Tricolor estará en Indonesia entre el 20 de mayo y 11 de junio en la Copa del Mundo sub-20. Después de ese campeonato, este seleccionado nacional buscará el título de los Juegos Panamericanos, evento multideportivo que se desarrollará en Santiago de Chile entre el 20 octubre y 5 de noviembre.

El encargado de llevar a Colombia al Mundial fue el técnico Héctor Cárdenas, quien fue bastante criticado por no contar con algunos jugadores en este torneo. Un ejemplo fue la no convocatoria del delantero Tomás Ángel, quien juega en Atlético Nacional y es hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel.

Tomás Ángel, habitual delantero de la selección Colombia sub-20 que no fue citado al sudamericano. - Foto: Instagram: tomas_angel9

Haciéndole frente a los comentarios, en entrevista con Zona Libre de Humo, el estratega colombiano manifestó que a los jugadores los convoca a la “selección no solo porque juegan en Europa o grandes clubes, ni tampoco lo miramos en apellidos, es el rendimiento que puedan mostrar”.

“Si yo me quedo escuchando al sector de la prensa que lo quiere, pues no lo había tenido en las convocatorias iniciales. Realmente, el valor que se le dio a él fue en la selección y no en su club”, expresó sobre el tema de Tomás Ángel, quien venía siendo titular y goleador antes del Sudamericano.

En cuanto al torneo, dijo que siente “malestar de no quedar campeones” porque está seguro que merecían “mucho más” al no ser “inferiores a ninguna selección”. “No nos podemos conformar con solo participar en estos torneos”, sentenció.

Con la mente puesta en el Mundial sub-20, contó que van a “hacer una fecha Fifa ahorita el 13 de marzo” y van “a tener tres convocatorias más” antes del certamen mundialista, para “hacer esos fogueos y tener la oportunidad de mirar jugadores que no han estado”.

Héctor Cárdenas es el director técnico a cargo de la Sub-20 - Foto: Getty Images

“Es la selección nacional de Colombia, no la selección de Héctor Cárdenas. Si nosotros vamos a Indonesia, muchos de ustedes se pueden sumar. Valoren lo que hace la selección, en muchos momentos no valoran lo que hacemos”, dejó como reflexión sobre el apoyo que se le da a la Tricolor.

El capitán saltó al exterior

El Sudamericano dejó gratas impresiones pensando en el futuro de la Selección Colombia de mayores, como fue el caso del capitán del equipo sub-20. Gustavo Puerta no solo fue figura del combinado cafetero, sino que a la vez aseguró su paso al fútbol del exterior por lo mostrado en la cancha.

Gustavo Puerta. - Foto: AP/Fernando Vergara

Cuando apenas estaba iniciando el torneo juvenil, Gustavo Puerta empezó a ser uno de los jugadores más destacados hasta el punto de llamar la atención de un equipo internacional. En cuestión de días, el volante de 19 años pasó del Bogotá FC de la segunda división colombiana al Bayer Leverkusen de Alemania, equipo que decidió darle rodaje en la segunda división y lo cedió en préstamo al F. C. Nuremberg.

Gustavo Puerta ya entrenó este jueves 16 de febrero con el FC Nuremberg y espera adaptarse lo antes posible para empezar a sumar minutos. “¡Hola Gustavo! El debutante de invierno Gustavo Puerta llegó anoche a Nuremberg y ahora entrena con sus nuevos compañeros por primera vez”, escribió el club en su cuenta oficial de Twitter.

Hola Gustavo! 👋



Winter-Neuzugang Gustavo #Puerta ist gestern Abend in Nürnberg angekommen und trainiert jetzt erstmals mit seinen neuen Teamkollegen. 💪#fcn pic.twitter.com/bI7VoCOMHL — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) February 16, 2023

El próximo partido de este equipo alemán será este domingo, 19 de febrero, ante el Heidenheim a las 7:30 a. m. (hora colombiana), válido por la fecha 21 de la segunda división alemana. El equipo de Gustavo Puerta actualmente marcha en la casilla 13 con 22 puntos, a 13 puntos de la zona de ascenso a la Bundesliga.