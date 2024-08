Técnico de Liverpool advierte a Luis Díaz: dijo cómo afectará el fichaje de Federico Chiesa

Slot descartó que Chiesa pueda hacer su primera aparición el domingo contra el Manchester United en el clásico de Inglaterra. “Debemos cuidarle al principio, porque no ha entrenado con el equipo en las dos últimas semanas… le iremos formando de la manera adecuada y ojalá podamos ver su calidad en un futuro próximo ”, apuntó.

No obstante, se mostró emocionado de la contratación que suma una pieza más a un ataque ya nutrido por jugadores de clase mundial.

¿En qué posición jugará Chiesa?

Slot no cree que haya sorpresas de última hora en el mercado de verano que finaliza en las próximas horas. “No espero nada. Pero, una vez más, no es diferente a todos los días anteriores: si vemos una oportunidad, podemos actuar. Pero no espero nada”.