Técnico del Rayo baja de la nube a James Rodríguez y lo aterriza con cruda verdad: “Él lo tiene claro”

James Rodríguez juega su primer partidazo: hora y canal para ver Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid

Contexto: James Rodríguez juega su primer partidazo: hora y canal para ver Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid

“Creo que hay equipo para poder competir y estar entre los seis primeros en Liga. E n la Copa del Rey, llegar lo más lejos posible y por qué no, ganarla. El colectivo tiene talento ”, afirmó el ‘10′.

Íñigo Pérez lo aterrizó

“Esa visión está muy bien. Son respetables y demuestra que viene con ambición, demuestra que el grupo tiene nivel como yo también lo pienso. Me gusta esa energía, no obstante, tenemos que tener claro, que él lo tiene, que el principal objetivo del club es permanecer otro año más en primera división ”, replicó.

Al respecto de verlo en la titular, el estratega español mantuvo el misterio. “Sabes que no te puedo responder. No lo saben los jugadores y no lo sabe ni siquiera mi mujer que le cuento todo”, apuntó.