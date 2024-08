Tenista Carlos Alcaraz tuvo vergonzoso gesto en el Masters 1.000 de Cincinnati; salió a ofrecer disculpas

“Pido perdón, porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista”, expresó el tenista murciano en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista. Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a… pic.twitter.com/YR0dRJhTxX

Alcaraz y una dura sorpresa antes del US Open

“Ha sido el peor partido que he jugado en mi carrera”, dijo Alcaraz. ”No sé qué pasó. Sinceramente, no pude, no pude controlarme. No podía ser mejor. Este partido era imposible de ganar, y eso es todo”, agregó.