Rafael Nadal y el más triste adiós: así se despidió del que pudo ser su último Roland Garros

“Vengo de afrontar dos duros años de lesiones. Solo tengo que decir que no fue demasiado mi nivel. Para mi es difícil saber qué va a pasar en el futuro. Es probable que no vuelva aquí a Roland Garros, pero no es seguro. Mi cuerpo se siente mejor que hace dos meses. Igual en dos meses digo que es bastante, pero de momento no lo siento. Espero volver a esta pista dentro de dos meses para los Juegos Olímpicos y recibir todo este apoyo”, avisó.